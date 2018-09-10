Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısı

CHP Grup Sözcüsü Cansel Çevikkol'un, 'Çağdaş Yaşamı Destekleme, Derneği Atatürkçü Düşünce Derneği gibi kamu yararına çalışan dernekler var. Bunların talepleri doğrultusunda işlem ve tahsis yaptık mı? Sürekli dini bağlantılı cemiyetlere tahsis yaptık. Peki neden' sorularına cevap veren Türel, "Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşam Derneği dinden imandan uzak bir dernek mi? Bu tip benzetmeleri yapmayın. Bu tip kategorize etmek, birine dinle ilgili deyip ötekini dinsizleştirmeye çalışırsınız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi' nin Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı. Meclis, yoklama ve açılışın ardından 35 maddeyle açılarak, önergeler bildirildi.

"Dinden imandan uzak bir dernek mi?"

Gündemin 3.maddesinde yer alan, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti arasında imzalanan Sosyal ve Kültürel Ortak Hizmet Projesi işbirliği protokolü" maddesini araştırdığını kaydeden CHP Grup Sözcüsü Cansel Çevikkol, cemiyete verilen alanın kız yurdu olarak kullanılacağını bildirdi. Çevikkol'un, 'Böyle bir hizmeti neden biz yapmıyoruz, neden araya başkalarını sokuyoruz? Çağdaş Yaşamı Destekleme, Derneği Atatürkçü Düşünce Derneği gibi kamu yararına çalışan dernekler var. Bunların talepleri doğrultusunda işlem ve tahsis yaptık mı? Sürekli dini bağlantılı cemiyetlere tahsis yaptık. Peki neden?' sorularını yanıtlayan Türel," Burası TÜRGEV'e verdiğimiz yurt. TÜRGEV bu sene işletmek istemediği için oradaki öğrencilerin eğitimi aksatmaması için İlim Yayma cemiyetiyle yaptık. Onlar talip oldu, belediyeye yük gelmeden işletilmesi adına böyle bir tercih yaptık. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşam Derneği dinden imandan uzak bir dernek mi? Bu tip benzetmeleri yapmayın. Bu tip kategorize etmek, birine dinle ilgili deyip ötekini dinsizleştirmeye çalışırsınız. Eğer o dernekler talep gelse değerlendiririz. İstediler de vermedik mi? Herkese eşit düzeyde hizmet veriyoruz. Önceliğimiz kamu yararı. Böyle bir tasarrufta bulunduk. Devam etmekte olan yurdun aksamaması için böyle bir şey yaptık" diye konuştu.

Gündem dışı söz tartışması yaşandı

Başkan Menderes Türel ile CHP'li Meclis Üyesi Recep Tokgöz arasında söz alma tartışması yaşandı. Karaoğlan Parkı tarafında bulunan Kapalı Spor Salonu'nun yıkılacağını iddia eden Tokgöz, bunun neden yapıldığını sordu. Türel, gündem dışı söz almaya hakkı olmayan Tokgöz'e söz hakkı vermeyince CHP grubu ile Türel arasında tartışma yaşandı. Tokgöz'ün ısrarı üzerine ‘CHP Grubu grupta size söz vermiyor mu, gideceğim CHP ile haddim değil ama ben konuşacağım. Bir meclis toplantısında size grup sözcülüğü versin” diyen Türel, Tokgöz'ün iddialarını yalanladı. Karaoğlan Parkı'nın olduğu alanın yıkılmayacağını aksine kent müzesi haline getirileceğini söyleyen Türel, “CHP Grubu Recep Bey'i grup sözcüsü yapında kurtulalım. Her defasında prensiplerimize uygun olmayan bir şekilde söz istiyor. Ben de vermiyorum. 103 meclis üyemiz var. Hepsi 1 dakika konuşsa 103 dakika olur. Bunun cevaplarını her yer veriyoruz. Orada yıkılıyor diyorsunuz, yıkılan bir yer yok. Kent müzesi bir şehrin hafızasını gelecek nesillere taşır. Bunları yazdım. Biz yaptığımız işten eminiz. Geçmişte CHP'nin yaptığı iyi olmadığına inanıyorsa açıklasın CHP'liler. Boğaçayı istemiyorsunuz, Konyaaltı Plajı'nı istemiyorsunuz, Kent müzesini istemiyorsunuz. Neyi yapmamız gerekiyorsa bir liste verin. Konyaaltı'nda bütün otoparklar boş. Uyuyorsunuz, uyuyorsunuz sonra da konuşuyorsunuz” dedi.