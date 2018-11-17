Büyükşehir Belediyesi şehit Muhammet Çoban için mevlid okuttu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mardin Dargeçit'teki hain saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban için Mevlid-i Şerif okuttu. Başkan Menderes Türel'in de katıldığı mevlidde Çoban ve tüm şehitler için dualar edildi.

Büyükşehir Belediyesi, 23 Ekim 2018 tarihinde Mardin'in Dargeçit ilçesinde silahlı çatışmada PKK'lı teröristlerce şehit edilen Antalyalı Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ı unutmadı. Şehidin Muratpaşa İlçesi Yıldız Mahallesi'nde oturan annesi Aysel Sabuncuoğlu'nun evinin önünde gerçekleşen mevlidine Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban ve tüm şehitleri için Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Şehitler için edilen duaların ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara yemek ikramı yapıldı.