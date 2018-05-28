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28 Mayıs 2018 17:31

Büyükşehir Belediyesi, Şehitler Ormanı’na sahip çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesinde bulunan ve bakımsızlık nedeniyle harabeye dönen Şehitler Ormanı’na Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Büyükşehir Belediyesi, Şehitler Ormanı’na sahip çıktı

28 Mayıs 2018 17:31

Büyükşehir ekipleri, ağaçları budayıp, otları ve kurumuş ağaçları keserken, kırılan heykel ve tabelalar için de gerekli düzenlemelerin yapılacağı bildirildi.


30 Ağustos 2013 tarihinde dönemin Evrenseki Belediyesi tarafından oluşturulan Manavgat Şehitler Ormanı’nın, bakımsızlık nedeniyle harabeye dönüşmesi Antalya Büyükşehir Belediyesini harekete geçirdi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ile Temizlik işlerine bağlı ekipler, Manavgat Şehitler Ormanında ilk etapta kurumuş ağaçları ve şehitlerin isimleri yazılı kütüklerin etrafını saran otları keserken çam ağaçlarını ve girişte bulunan kavak ağaçlarını budadı. Ekipler ayrıca kırılan heykel, tablo ve tabelaları da belirledi.


Yapılan çalışmanın ardından Manavgat Şehitler Ormanı’nın girişinde bulunan tabelalar ve orman açığa çıkarken yoldan geçenler tarafından görülebilir hale geldi.


Çalışmaların ilk etabının tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gerekli incelemelerin ardından Manavgat Şehitler Ormanı’nın Manavgat ve şehitlere yakışır bir hale getirileceğini dile getirdiler.




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