Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzaladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel,

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imza töreninde, “Ocak 2018 itibariyle brüt bin 15 TL ve net 854 TL olacaktır. Bu tutar memur personelimize yaklaşık aylık 100 TL ve sözleşmeli personellerimize de aylık 60 TL ilave anlamına gelmekte. 2018 yılında yasal olarak ödenebilecek en yüksek tutarı hem memur hem de sözleşmeli personelimize ödeyeceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında, Büyükşehir Toplantı Salonu’nda Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı. Sözleşme törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay ve çok sayıda memur katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Bu sözleşmeden bin 97’si memur ve 407’si sözleşmeli personel olmak üzere toplam bin 504 çalışanımız yararlanacak. Ocak 2018 itibariyle brüt bin 15 TL ve net 854 TL olacak. Bu tutar memur personelimize yaklaşık aylık 100 TL ve sözleşmeli personellerimize de aylık 60 TL ilave anlamına gelmekte. 2018 yılında yasal olarak ödenebilecek en yüksek tutarı hem memur hem de sözleşmeli personelimize ödeyeceğiz” dedi.

“Bu sözleşme taraflar arasında bir sözleşme değildir, ben çalışanlarımla aynı taraftayım”

Toplu Sözleşme Kanununa göre bir imza olduğunu ifade eden Türel, “Kanuna göre belediye başkanlığı bir taraf, çalışanları temsil eden sendikamız diğer taraf gibi görünüyor. Ancak, ben de kendimi Antalya’nın hizmetinde, Belediyemizin memuru ve işçisiyle eşit statüde bir çalışan olarak, bütün çalışma arkadaşlarımı da benim tarafımda olarak görüyor, farkım olamadan çalışmaya devam ediyorum. Ben çalışanımdan farklı, başka bir tarafta bir başkan değilim. Bu sözleşme taraflar arasında bir sözleşme değildir, ben çalışanlarımla aynı taraftayım. Benim yerim şoför kardeşimin, sekreter kardeşimin, işçi kardeşimin yanıdır. Sizlerin gayreti olmadan benim gayretimin bir şeyi olmaz” dedi.

“Benim için ilk mesele çalışanımızın hakkını ödemek olmuştur”

Kanunun verdiği imkanlar ölçüsünde bir mali imkanın imzasını attıklarını dile getiren Menderes Türel, “Çalışanlarımıza kanunun izin verdiği azami sınırda bir küçük destek sağlıyoruz. Oysa ben biliyorum ki, çalışma arkadaşlarımın hakkını bu bedellerle ödeyemem. Bizim anlayışımızda alın teri, akıl terinin hakkı mübarek bir haktır. Ben, gece gündüz bilmeden, tatil bilmeden, açlık susuzluk bilmeden, çalışan arkadaşlarımın hakkını bırakın sosyal denge tazminatıyla ödemeyi, bunun yüz katıyla, bin katıyla ödeyemem. Fakat elbette ki, ülkemizin şartları ölçüsünde en iyisini yapıyoruz, yapacağız. Başkanlık görevimde benim için ilk mesele çalışanımızın hakkını ödemek olmuştur. İşte bugün personelimize belediyeyi 2014’te ciddi bir borç ile devralmışken, işçimizin ikramiyesi, sigortası, hepsi yığılmış, dağ gibi bekliyordu. Biz çalışanımıza mahcup olmamak için büyük gayret gösterdik ve elimizden gelenin en iyisini yaptık. Birçok belediyeden bize gelmek isteyenler oluyor. Neden diye sorduğunuzda bu tür katkıların olmadığını söylüyorlardı” diye konuştu.

“2018 yılında yasal olarak ödenebilecek en yüksek tutarı hem memur hem de sözleşmeli personelimize ödeyeceğiz”

Bem-Bir-Sen 26 Ocak 2016’da, 2016 ve 2017 yılları için sözleşme yenilediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün de 2018 ve 2019 yılları için sözleşme yapıyoruz. Bu sözleşmeden bin 97’si memur ve 407’si sözleşmeli personel olmak üzere toplam bin 504 çalışanımız yararlanacaktır. Biz kanunun izin verdiği çerçevede halihazırda memurlarımıza aylık 750 TL ve sözleşmeli personelimize aylık 400 TL ödemekteyiz. Ayrıca her iki gruba Kurban Bayramında 750 TL, Ramazan Bayramında ve yılbaşında da 250’şer TL ödenmektedir. Sözleşmemizde bu maddeleri muhafaza ettik. İki yıl önceki Sözleşmede yasal sınır nedeniyle o an için aylık ödemelerde bir artış yapamadık. Kanunen ancak daha önce imzalamış olduğumuz sözleşmeyle verilmiş tutarları muhafaza edebilirdik ve bunu yaptık. Şimdi devlet memurlarına yapılan zamla Sosyal Denge Sözleşmesiyle yasal olarak verebileceğimiz en yüksek tutar, Ocak 2018 itibariyle brüt bin 15 TL ve net 854 TL olacaktır. Bu tutar memur personelimize yaklaşık aylık 100 TL ve sözleşmeli personellerimize de aylık 60 TL ilave anlamına gelmektedir. Yani, 2018 yılında yasal olarak ödenebilecek en yüksek tutarı hem memur hem de sözleşmeli personelimize ödeyeceğiz.”

“O insanlar olmazsa bugün Türkiye olmaz”

Türkiye’de çalışanların imkanlarının geçmişe göre ciddi şekilde iyileştiğini söyleyen Başkan Türel, bazı çevrelerin, fazla yatırım yapılmasın, rahatımız bozulmasın diye düşünebildiklerini dile getirdi. Başkan Menderes Türel, “Bazı kesimler Boğaçay projesinde 8 bin sigortasız ırgat çalışacak diyorlar. Yazıklar olsun size. Bu insanlar gelip onlardan oy istiyorlar. Örümcek zihniyetli oldukları için proje bittikten sonra orada 10 bin kişinin çalışacağını anlayamıyorlar. O insanları beğenmiyorlar, O insanlar olmazsa bugün Türkiye olmaz. Neymiş efendim sigortasız çalışacak ırgat olacaklarmış. Benim Antalya’nın sokaklarını temizleyen temizlikçi işçisinden farkım yoktur diyorum. Başarıda burada. Ben o kardeşlerimizi sokakta gördüğümde onlara sarılıyorum. Onlar olmazsa Antalya’nın sokakları nasıl temiz kalacak. Bu gönül işi. Tepeden bakan o elitistlere, bu kardeşlerimiz cevabı sandıkta veriyor ve inşallah yine verecekler” dedi.

Turbay: “Sözleşmemizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum”

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay ise, “Sevgili başkanımız hep iyilik nedir gayretiyle işlerini yapıyor. Çalışmalarını hep iyi şeyler yapalım diye yapıyor. Yapmış olduğunuz işlerde hep en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu kapıdan gülerek giren kişileri gülerek göndermemiz gerekiyor. İşverenler gereğini yapıyorsa iş gören kişilerde gereğini yapmalı. Biz güçlü olmalıyız. Dünyadaki bütün mazlumlar bizim gözümüze bakıyor. Bu mazlumların kafasını yere eğdirmememiz gerekiyor. Bu mazlumları korumamız gerekiyor. Sözleşmemizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay sözleşmeye imza koydu.