Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 10:22

Büyükşehir Belediyesin ’den Cami temizliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İlçesinde bulunan cami temizliklerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesin ’den Cami temizliği

11 Temmuz 2017 10:22


Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen ekipler Kumluca ilçe merkezinde cemaat yoğunluğunun fazla olduğu Camilerin halılarını yıkamak üzere çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yoğun talep üzerine belirlenen camilerin program dâhilinde temizliği yapıldı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, “Geçen yıl olduğu gibi bu yılda camii Halılarının temizliği ve yıkama çalışması vatandaşların yoğun olarak kullandığı camilerde öncelikli olarak gerçekleştiriliyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:40
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:26
  • Yatsı :22:10
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!