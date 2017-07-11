Büyükşehir Belediyesin ’den Cami temizliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen ekipler Kumluca ilçe merkezinde cemaat yoğunluğunun fazla olduğu Camilerin halılarını yıkamak üzere çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yoğun talep üzerine belirlenen camilerin program dâhilinde temizliği yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, “Geçen yıl olduğu gibi bu yılda camii Halılarının temizliği ve yıkama çalışması vatandaşların yoğun olarak kullandığı camilerde öncelikli olarak gerçekleştiriliyor” dedi.