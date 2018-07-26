Büyükşehir Belediyesi’nde yapılandırma mesaisi

Gelir ve İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü çalışanları yapılandırma için başvuruda bulunanların iş ve işlemlerini kısa sürede bitirirken, vatandaşa çay, kahve ve pasta ikramında bulunuyor. Gelir ve İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü 31 Temmuz akşamı son başvuruyu alana kadar çalışmaya devam edecek.

İdari para cezası dışındaki tüm borçların yapılandırmasına imkân sunan vergi barışından yararlanmak isteyen vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gelir ve İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü’ne başvuruyor. 31 Temmuz tarihinde sona erecek yapılandırma kapsamında vatandaşın yoğun bir başvurusu olduğunu söyleyen Gelir ve İlan ve Reklam Şube Müdürü Fuat Pınar, “İdari para cezaları dışında kalan tüm vergi, harç ve kira borçlarının tümü dahil ilan, reklam, rüsum hal kiraları, katı atık bedelleri bu yapılandırma kapsamında yer alıyor. Biz kanunun çıkmış olduğu tarihten bugüne kadar bütün vatandaşlarımıza, mükelleflerimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. El ilanları bastırdık. Afişler astırdık. Bilboardlarda reklamımızı yaptık. Bütün odalara kendi üyelerine mesajla bilgilendirmesi amacıyla görüşmeler yaptık ve bunda da başarılı olduk. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için akşam saat 22.00’ye kadar da hizmet veriyoruz. Her vatandaşımıza çay, pasta ikram ediyoruz” dedi.

31 Temmuzun yapılandırma için son gün olduğunu hatırlatan Pınar, “Biz son gün, son dakika son saniyeye kadar buradayız. Gelen hiç kimseyi geri çevirmeyeceğiz. En son beyanı alana kadar da hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.