Büyükşehir belediyesinden Alanya’ya 704 milyon liralık yatırım

Karayolları işbirliğiyle yapılan kavşak projeleri ile bu rakam 704 milyon liraya ulaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil edilen Alanya’nın hizmet açığının kapatılması için göreve gelir gelmez düğmeye bastı. Kısa sürede personel, bina ve fiziki şartları yerine getiren büyükşehir belediyesi, rutin işleri bir taraftan yürütürken, ilçelerin temel sorunlarını da tespit edip, projelendirerek harekete geçti.

Çözülemez denilenleri Türel çözdü

Alanya Toptancı Hali projesi Türkler Mahallesi sınırları içinde hayata geçirildi. Toplam 154 dönüm alana sahip Alanya Toptancı Hali inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Alanya, Demirtaş, Konaklı ve Payallar hallerinin birleştirilmesinin yanı sıra üretici ile tüccarın buluşmasına katkı sağlayacak bu dev proje 100 milyon liraya mal olacak.

Çöp sorunu tarih oluyor

Turizmin incisi Alanya’nın en önemli sorunlarının başında gelen katı atık bertaraf geliyordu. Bu sorunu en çağdaş yöntemlerle çözmek için kolları sıvayan Başkan Türel, yoğun bir bürokratik süreçten sonra Türkler’de Alanya’nın çöpünden elektrik üretecek son teknoloji katı atık bertaraf tesisinin inşaatına başladı. Sadece Alanya değil, çevre ilçelerin de çöp sorununu kökten çözecek olan tesiste, sıfır atıklı hizmet verilecek. Çıkan posalar gübre olarak kullanılırken, çöpten enerji de üretilecek.

Alt yapıya dev yatırım

ASAT, Alanya’da alt yapı eksikliklerini gidermek için hizmet seferberliği başlattı. Kangren haline gelen alt yapı sorunları bir bir çözüldü. Mahallelerin yıllardır süre gelen içme suyu sorunları tarihe karıştı. ASAT Alanya’da içme suyu, yağmur suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyon hizmetlerine 4 yılda yaklaşık 200 milyon liralık yatırım yaptı.

Ulaşım kavşaklarla rahatladı

Alanya şehir içi trafiğine büyük rahatlama getiren büyükşehir belediyesinin yaptığı telekom ve ticaret lisesi katlı kavşakları hizmete açıldı. Çevre yolunun ilk etabındaki yapım çalışmaları devam ederken, projesi tamamlanan Kargıcak Yeşilöz arasındaki ikinci etabının da bu yıl sonunda ihalesinin yapılması planlanıyor.

Ak Köprü bağlantı sağladı

Dim Vadisi’ndeki 12 mahalleyi bir birine bağlayan ayrıca bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin kullandığı Ak Köprü hizmete açılarak, bir hayal gerçek oldu. 10 milyon liraya mal olan köprü ile baraj etrafındaki mahallelerin ulaşım çilesi son buldu.

Kırsala 42 milyon liralık asfalt

Büyükşehir belediyesi, Alanya’da asfaltsız yol bırakmadı. 2014 ile 2017 arasında Alanya kırsal mahallelere 62 kilometre sıcak asfalt ve 162 kilometre sathi kaplama olmak üzere toplam 222 kilometre asfalt döküldü. Bu hizmetler için toplam 42 milyon lira harcandı.

Hasta yakınlarına sosyal tesis

Alanya’ya tedaviye gelen hastaların yakınları artık barınma sorunu yaşamayacak. Alaaddin Keykubat Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanında 48 yataklı hasta yakınları sosyal tesisi inşa eden büyükşehir belediyesi, önemli bir sosyal ihtiyacı giderecek.

İhtiyaç sahiplerine yemek

Büyükşehir belediyesi, Antalya’dan sonra ikinci aşevini 4 milyon liralık yatırımla Alanya’ya açtı. Alanya’da iki yıldır hizmet veren aşevi ile 94 hanede toplam 252 kişiye haftanın yedi günü günlük üç çeşit sıcak yemek veriliyor. Diğer yandan Alanya’nın 102 mahallesinde 1000’i aşkın aileye de sosyal kart hizmeti veriliyor.

Antalya’nın ikinci kadınlar plajı olarak Alanya’da açılan Aysultan Kadınlar Plajı Alanya ve Gazipaşa’daki kadınların gözdesi oldu.

Mezarlıklara özel ilgi

Alanya genelindeki 450 mezarlık büyükşehir belediyesinin yoğun çalışmalarıyla daha temiz, düzenli ve korunaklı hale getirildi. Kırsal alanlardaki mezarlıklar tek tek elden geçirilerek, vatandaşın kullanımına açıldı.

Hizmet sağanağından fazlasıyla nasibini alan Alanya’ya, büyükşehir belediyesi, ASAT ile birlikte 4 yılda toplam 505 milyon liralık yatırım yaptı. Karayolları işbirliğiyle yapılan kavşak projeleri ile bu rakam 704 milyon liraya ulaştı.