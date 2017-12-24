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24 Aralık 2017 15:10

-Büyükşehir Belediyesinden hasta yatağı yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın katkılarıyla bakıma muhtaç hastalara hasta yatağı yardımı yaptı.

-Büyükşehir Belediyesinden hasta yatağı yardımı

24 Aralık 2017 15:10

Yeni Mahalle ve Aşağıpazar Mahallesinde bakıma muhtaç hastaya hasta yatağı teslim edildi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli İlçe Koordinatörü Mahmut Bilgiç, Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimi olarak ilçede yardıma muhtaç ailelere olan desteklerin devam edeceğini söyledi.


Gerçekleştirilen ziyaret ve hediye edilen hasta yatağı dolayısıyla çok mutlu olduklarını belirten hasta yakınları, “Hatırlanmak çok güzel ve anlamlı. Hastamız Büyükşehir Belediyesi sayesinde yerde döşekte yatmaktan kurtuldu. Şimdi daha rahat edecek. Büyükşehir Belediyesi’nin bu faaliyetleri umarız herkese örnek olur” dedi.




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