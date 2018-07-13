Büyükşehir Belediyesi’nden Üçgen Mahallesi’ne cami müjdesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı devam meclisi, Başkan Menderes Türel’in yokluğunda Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz başkanlığında gerçekleşti. Mecliste 62 madde görüşüldü. Üçgen Mahallesi sakinlerinin de yakından takip ettiği mecliste, 54.maddede yer alan cami yapımı oy çokluğuyla kabul edildi. Mahallede 2 kilise bulunurken, cami bulunmamasından dolayı karara çok sevinen mahalle sakinleri sevinçlerini alkışlayarak gösterdi.

Öte yandan yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği üyeliğinden çıkılması oy çokluğuyla kabul edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Mesut Kocagöz, “Aidat bedelinin 50 bin liradan 450 bin liraya çıkması sebebiyle, üyelikten çıkma kararı aldık” şeklinde konuştu.