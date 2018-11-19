Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi belirlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 2019 yılı için 3 milyar 410 milyon lira bütçe ayrıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı bütçe toplantısı, Mesut Kocagöz başkanlığında yapıldı. Bütçe meclis toplantısı 58 maddeyle açılarak, önergeler bildirildi. Mecliste 2019 yılı için 3 milyar 410 milyon bütçe ayrıldığı kaydedildi. Mecliste, parti grup sözcüleri bütçeyle ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar, belediyenin 2019 yılı bütçesinin millete hizmet etme açısından kendini belli ettiğini kaydetti. Faiz giderlerinde para ödemeyen ilçenin Akseki olduğunu ifade eden Bayraktar, “En çokları söylemek yerine en iyileri söylüyorum. Kepez, 600 bin nüfusa sahip alt yapı ve üst yapısıyla hizmete aç ilçede yok denecek kadar faiz gideri var. Bu bağlamda böyle bir bütçeyle 10 milyar 385 bin yatırımla rekor kırdık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyorum” dedi.

“Çelişkili performans programı vermesini doğru bulmuyorum”

Belediyenin borç altında olduğunu ileri süren CHP Grup Sözcüsü Cansel Çevikol ise, “Takip ettiğim kadarıyla en fazla borçlu olan 5'inci belediyeyiz. Bütçe ve performans arasında ciddi bir fark var. Birbirini tutması gerektiğini düşünüyorum. Performans programımızın göstergelerine baktığımızda Konyaaltı'nda kapalı spor salonu yapıyor. Yapılma aranı yüzde 90 olarak belirtilmiş. 2019'da yüz 1 olarak belirtilmiş. 2 gün önce gidip fotoğraf çekmek istedim. Yüzde 90 bittiği söylenen yapı, yüzde 5 ya da 10 tamamlanmış. Aslında 1 ay önce inşaatın tamamlanması gerekiyordu. Neresinden ne tutsak ne anlatsak bilemedik? Performans programına güvenmek isteriz. Belediyemizin böyle çelişkili performans programı vermesini doğru bulmuyorum. Red oyu veriyorum” şeklinde konuştu.

Kocagöz'den Çevikol'a yanıt

Başkanvekili Mesut Kocagöz, CHP Grup Sözcüsü Cansel Çevikol'un ‘performans' açıklamalarına yanıt verdi. Performansın, yapacağı programı anlatmak olduğunu vurgulayan Kocagöz şöyle konuştu:

“Konyaaltı Spor Salonu'nu söylediniz. Haklısınız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ilave olarak bodrum katı yapılmasını istemiş. Aşağı yukarı 5 milyon lira ek maliyet getiriyor. Yapılan ihale 5 milyonu karşılayamadığı için iptal edilmek zorunda kalmış. Esas olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ilave 5 milyon lira iş istemesi. Antalya'mıza en iyi hizmeti iyi ekibi kurarsanız yaparsınız. Başta Menderes Türel, genel sekreterimiz, daire başkanlarımız ve emeği geçenleri kutluyorum.”

“Bu saygısızlıktır”

MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli bütçe görüşülmesine gelmeyen belediye başkanlarını kınadığını söyledi. Senirli, “Düzgün bir sebebi yoksa ayıplıyorum, kınıyorum. Birkaç belediye başkanı bütçe görüşülürken burada olmuyor. Bu saygısızlıktır. Belediyelerin kendilerine göre diyecekleri bir şeyler vardır. Gitsinler halka hesaplarını versinler. Aynı zamanda Akseki Belediye'mizi, faiz ödemediği için tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

İyi Parti Grup Sözcüsü Ertürk Yazar ise yeni bütçenin meclise ve millete hayırlı olması temennisinde bulunarak, belediyenin gelir ve giderlerini değerlendirdi.