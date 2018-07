Büyükşehir Belediyesinin Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi her yaşa açık

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Üstündağ, oyuncak kütüphanesinin yalnızca çocuklar için değil 7’den 70’e her yaştan Antalyalıya hizmet sunan bir proje olduğunu söyledi.

7 Haziran tarihinden bu yana Antalyalı çocuklara hizmet veren Kitap ve oyuncak kütüphanesi bugüne kadar bine yakın çocuğu ağırladı. Günde 100’e yakın çocuğun ziyaret ettiği kütüphanede 2-14 yaş arasındaki çocuklar keyifli vakit geçiriyor. Küçük yaştaki çocuklar lego odası, Masal Odası, Keloğlan Evine ilgi gösterirken, daha büyük yaştaki çocuklar ise bilim ve eğlencenin bir arada sunulduğu Mars’a yolculuk Odası’nda eğlenirken keşfe çıkıyor.

Dersler 3 boyutlu anlatılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Üstündağ, oyuncak kütüphanesinin yaz tatilinde keyifle vakit geçirilen bir mekân haline geldiğine dikkat çekerek, “Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi yerinde ve zamanında açılan bir proje oldu. Kısa sürede önemli bir ziyaretçi sayısına ulaştık. Dezavantajlı ailelerimizin çocuklarını burada ağırlayacağız. Oyuncak Kütüphanemizin ziyaretçi sayısı okullar açıldığında daha da artacak. 3D Eğitim Odası’nda Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak düzenleyeceğimiz interaktif dersler öğrencilerimize görsel anlatımlar eşliğinde keyifli bir ders ortamı sunacak. 5. Sınıftan 12. Sınıfa kadar olan öğrencilerimiz 3D Eğitim odasında fizik, kimya ve biyoloji derslerini 3 boyutlu öğrenme şansına kavuşacak” dedi.

Kütüphane her yaşa hitap ediyor

Üstündağ, kitap ve oyuncak kütüphanesinin çocuklar ve öğrencilere yönelik bir proje olarak görünse de her yaştan insanın buradaki imkânlardan yararlanabileceğine dikkat çekerek, “Kütüphane bölümünde 7’den 70’e her vatandaşımız için hem günlük internet hizmeti hem de kitap okuma imkanı sunuyoruz. Her yaştan vatandaşımız kütüphaneye gelip ister buradan alacağı kitapları, isterse yanında getirdiği gazetesini, kitabını bu keyifli ortamda okuyabilir. Bilgisayarlarımızdan, internet hizmetinden yararlanıp çıktı alabilir” diye konuştu.