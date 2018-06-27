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27 Haziran 2018 12:53

Büyükşehir camileri temizliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerdeki camilerin temizliğini yapmaya devam ediyor.

Büyükşehir camileri temizliyor

27 Haziran 2018 12:53


Antalya Büyükşehir Belediyesi her yıl periyodik olarak merkez ve 14 ilçedeki camilerin halılarını yıkıyor. Oluşturulan 3 ayrı ekip vatandaşların ve müftülüklerin talepleri doğrultusuna merkez, doğu ve batı ilçelerinde vatandaşların ibadetlerini en rahat güzel şekilde yapabilmesi için camileri temizliyor.



3 bin metrekare halı yıkandı


Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kapsamda Alanya merkez ve kırsal mahallelerde bulunan 15 caminin halılarını yıkadı. Alanya Merkez 1, Demirtaş’ta 2, Güzelbağ’da 2, Kargıcak’ta 2, Mahmutlar’da 7 ve Hocalar Mahallesi’nde 1 olmak üzere toplam 15 camide 3 bin metre kare halı temizlendi.




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