Büyükşehir camileri temizliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi her yıl periyodik olarak merkez ve 14 ilçedeki camilerin halılarını yıkıyor. Oluşturulan 3 ayrı ekip vatandaşların ve müftülüklerin talepleri doğrultusuna merkez, doğu ve batı ilçelerinde vatandaşların ibadetlerini en rahat güzel şekilde yapabilmesi için camileri temizliyor.

3 bin metrekare halı yıkandı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kapsamda Alanya merkez ve kırsal mahallelerde bulunan 15 caminin halılarını yıkadı. Alanya Merkez 1, Demirtaş’ta 2, Güzelbağ’da 2, Kargıcak’ta 2, Mahmutlar’da 7 ve Hocalar Mahallesi’nde 1 olmak üzere toplam 15 camide 3 bin metre kare halı temizlendi.