Büyükşehir Elmalı’da yaraları sarıyor

Selden zarar gören ailelere ayni ve nakdi yardım yapılırken, 15 kişilik bir ekip de sel sonrası oluşabilecek hastalıklara karşı ilaçlama çalışması yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Yılmazlı ve Salur’un ardından selin vurduğu Karaköy Mahallesi’nde de yaraları sarmak için harekete geçti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Üstündağ, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İnanç Argun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı İlyas Çopur, Başkan Danışmanı İsa Akdemir ve belediyenin ilgili birimleri Elmalı’da yaşanan selden zarar gören Salur ve Yılmazlı’da incelemelerde bulundu.

Ayni ve nakdi yardımda bulunuldu

Başkan Menderes Türel’in talimatıyla günün ilk ışıkları ile birlikte selin yaşandığı bölgeye giden Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler vatandaşlara yardımcı olurken, selden hasar ve zarar gören evlerde inceleme yapıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sel sonrası çamur içerisinde kalan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlara beyaz eşya ve ev eşyası ile ayni yardımda bulundu.

Bölgede ilaçlama yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nden 15 kişilik ekip de sel sonrası bölgede oluşabilecek hastalıklar ile sivrisinek ve fareye karşı ilaçlama yaptı. Fen İşleri ekipleri de Salur’da sel nedeniyle zarar gören yolların onarım işlerine yardımcı oldu.

Karaköy’de de sel felaketi yaşandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Yılmazlı ve Salur’un ardından dün akşamda selin vurduğu Karaköy Mahallesi’nde de yaraları sarmak için harekete geçti. Belediye ekipleri Karaköy Mahallesi’nde incelemelerde bulunuyor.