Büyükşehir faiz ve personel giderlerini azalttı

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Faiz giderlerini minimize ettik. Personel giderlerini azalttık. Yapılan tasarruflarla, yatırımlar başını alıp gitti” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs ayı olağan devam meclisi, Belediye Başkanı Menderes Türel başkanlığında, 52 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 2017 yılında 1 milyar 945 milyon genel harcama yapılırken, 1 milyar 350 milyon lira girdi elde edildi. 593 milyon liralık bütçe açığı hakkında konuşan CHP meclis üyesi Reşat Oktay, “1 milyar 945 milyon lira para harcandı. 1 milyar 351 milyon girdi elde edildi. 593 milyon lira açık var. Borç yiğidin kampçısıdır. Bizim Antalya isteğimiz, bu kadar finansman açığına dayalı bütçe yapmasıdır” dedi.

Türel: “Rakamlar yalan söylemez”

Belediye olarak her zaman bütçeleriyle övündüklerini ve güvendiklerini ifade eden Menderes Türel, “Belediyenin nereden nereye geldiğini gördüğümüzde göz ardı edilemez bir başarı öyküsü olduğunu gördük. Rakamlar yalan söylemez. Borç edebiyatı, yerel yönetimlerin tercihleri arasında olmuş. Biz tercih etmiyoruz. Enkaz edebiyatı söz konusu olmamıştır. Belediye başkanı mazeret değil, çözüm makamıdır. Biz gelmeden önce borç, 1 milyar 275 milyon liraydı. 31 Aralık 2017’de borç, 1 milyar 942 milyon liraya yükselmiş. Bununla birlikte coğrafyamız 10 misli artmış. 31 Mart 2009 ve 31 Mart 2014 yılları arasında 370 milyon lira bir kredi kullanımında bulunmuş. 273 milyon lira anapara, 97 milyon ara faiz ödemesi olmuş. 31 Mart 2014’te devraldığımız kredi miktarı, 224 milyon lira. 224 liralık kredinin, 31 Aralık 2017’de 217 milyon lirasını bu yönetim ödemiş. CHP döneminden ödenmesi gereken borcun neredeyse tamamını biz ödemişiz. Raylı sistem için 29.4 milyon Euro’luk bir kredi. Ödeme, 2022’de başlayacak, 2029 ‘da bitecek. Bu borçlar, Türkiye’nin en uzun faizli ve ödenebilir olanlarıdır” dedi.

2018’in ilk 4 ayında ise öz gelirlerinin 100 milyona dayandığını kaydeden Türel, “Bu değirmenin suyu nereden geliyor? sorusuna en güzel cevaptır. Kaynaklarımızı en tasarruflu şekilde kullanıp, borçlarımızı ödüyoruz. Yatırımlarımızda da aldık başımızı gidiyoruz. Antalya için seve seve gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülmekte olan yatırımların finansmanında kullanılmak üzere 350 milyon lira nakdin, kamu bankaları ile özel bankalardan kısa, orta ve uzun vadeli olarak kredi kullandırılması oy çokluğuyla kabul edildi.