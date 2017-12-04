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04 Aralık 2017 14:58

Büyükşehir görsel kirliliğe savaş açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte görsel kirlilikle mücadele çalışmaları çerçevesinde ilan, reklam ve tanıtım amaçlı yol kenarlarına konulan pano ve levhalar kaldırılarak kent estetiği korunuyor.

Büyükşehir görsel kirliliğe savaş açtı

04 Aralık 2017 14:58


Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya’da görsel kirliliğe sebep olan tanıtım amaçlı reklam tabelaları kaldırılıyor.


Tabela kirliliği ile mücadelede 360 derece panoramik kamera ile güncel görüntülerle uygunsuz, mevzuata aykırı ölçülerde asılan ve tespiti yapılan tabelalar için gerekli yasal işlemler başlatılarak kaldırılmaya başlandı.



Antalya genelinde devam edecek


Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk olarak Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Kundu’da görsel kirlilik oluşturan dev tabelaları kaldırdı. Reklam tabelalarınından bölgeyi arındıran ekipler Antalya genelinde çalışmalarını sürdürecek.



Reklam tekelleşmesine son


Reklam ajanslarının bazı alanlarda adeta açık hava reklam materyallerini işletir gibi mecra oluşturması kapsamında totem konuşlandırarak tekel oluşturmaya başladıklarının tespit edilmesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hem verginin amacına hem de Türk Ticaret Kanununa göre haksız ve aldatıcı ticari uygulamalara geçit vermeyeceği bildirildi.




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