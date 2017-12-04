Büyükşehir görsel kirliliğe savaş açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya’da görsel kirliliğe sebep olan tanıtım amaçlı reklam tabelaları kaldırılıyor.

Tabela kirliliği ile mücadelede 360 derece panoramik kamera ile güncel görüntülerle uygunsuz, mevzuata aykırı ölçülerde asılan ve tespiti yapılan tabelalar için gerekli yasal işlemler başlatılarak kaldırılmaya başlandı.

Antalya genelinde devam edecek

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk olarak Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Kundu’da görsel kirlilik oluşturan dev tabelaları kaldırdı. Reklam tabelalarınından bölgeyi arındıran ekipler Antalya genelinde çalışmalarını sürdürecek.

Reklam tekelleşmesine son

Reklam ajanslarının bazı alanlarda adeta açık hava reklam materyallerini işletir gibi mecra oluşturması kapsamında totem konuşlandırarak tekel oluşturmaya başladıklarının tespit edilmesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hem verginin amacına hem de Türk Ticaret Kanununa göre haksız ve aldatıcı ticari uygulamalara geçit vermeyeceği bildirildi.