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Büyükşehir, Kaş'ta aşure dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle Kaş’ta aşure ikramında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle Kaş'ta aşure ikramında bulundu.


Büyükşehir Belediyesinin sosyal etkinlik ve hizmetleri kapsamında, Merkez Camisi bahçesinde cuma namazının ardından yapılan aşure ikramına Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan ve Belediye Başkanı Halil Kocaer de katıldı.


Etkinlikte, Kaymakam Akhan ve Belediye Başkanı Kocaer, vatandaşlara aşure dağıttı. Başkan Kocaer, beraberlik ve paylaşımların arttığı Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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