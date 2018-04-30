Büyükşehir, Kemer’i sezona hazırlıyor

Kemer’in yaz aylarındaki en işlek ve renkli caddesi olan Liman Caddesi’nin yenilenerek, turizme önemli katkı sağlaması hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje tamamlandı. Projede kent mobilyalarının montajı gibi son rötuşlar yapılıyor. Başkan Menderes Türel kısa bir süre önce çalışmaları yerinde incelemiş ve ‘Türkiye rekoruna imza atarak, kısa bir sürede projeyi tamamlayacağız. Yeni sezona Kemer’i bomba gibi hazırlamış olacağız. Kemer 2020 model olacak’ demişti.

Renkli ve konforlu cadde

Caddedeki düzenleme çalışması tamamlandı. Kemer’e modern bir kimlik ve vizyon kazandıracak proje kapsamında Liman Caddesi’nin başından sonuna kadar süs havuzu, dinlenme alanları, zemin yenilemesi, kolon kaplamaları, binaların cephe boyaları ve peyzaj çalışmaları yapıldı. Caddenin alt yapısı yenilenirken, zemin doğal taşlarla kaplandı. Caddeyi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için yeşil alan çalışması gerçekleştirildi.

Her şey düşünüldü

Proje kapsamında birbirinden farklı ağaç türleri, süs bitkileri, çim ekimi ve ışıklandırma çalışması yapıldı. Rengarenk görüntüsüyle farklı bir havaya bürünen caddeye yürüyüş yolu boyunca vatandaşları güneşten koruyacak gölgelikler de takıldı. Yetkililer, cadde üzerindeki tüm binaların yağmur inişlerinin yer altına alınıp yağmur suyu giderine verildiğini ve Türk Telekom’un hatlarının da yenilendiğini belirtti. Caddede ekipler kent mobilyalarının ve oturma gruplarının monte işlemlerini sürdürüyor.

Yaklaşık 12 milyon lira yatırım maliyetli proje ile Kemer yeni bir cazibe merkezine kavuşacak.