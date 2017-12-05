Büyükşehir Meclisi Başkan Türel’e yetki verdi

Yıllar önce yapılan imar uygulamaları ve parselasyon işlemleri sonucu oluşan hukuki problemlerin çözümüne ilişkin Maliye Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Aksu Belediyesi arasında uzlaşılan Sulhname metnini imzalamak üzere Başkan Menderes Türel’e yetki verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Aksu ilçesinde Lara Sahili’ne 2 kilometre, havalimanına birkaç dakikalık mesafede bulunan, 14 bin dönümlük Çalkaya Mahallesindeki 11 bin 744 adet parselin imar sorunu için olağanüstü toplandı. Bugün tek gündem maddesi olan “Maliye Bakanlığı’na verilecek parsellerin yeri ve konumu hakkında yeniden karar alınması ve bu doğrultuda, Maliye Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Aksu Belediyesi arasında Sulhname metni imzalamak üzere Başkan Menderes Türel’e yetki verilmesi” yönünde önemli bir karar aldı.

Türkiye’de bir ilk olan çözüm

Başkan Türel, Çalkaya bölgesi Altıntaş ve Güzelyurt Mahallelerinin çözülemez denilen sorunu için toplandıklarını belirterek meclis üyelerine açıklama yaptı. 2004-2009 yılları belediye başkanlığı döneminde konunun çözülmesi için o dönemin Tapu Kadastro Genel Müdürü, Orman Genel Müdürü, Milli Emlak Müdürlüğü ve Belediyedeki bürokratlarla çalışma toplantıları gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Türel, “Ancak toplantı sonunda gelebildiğimiz nokta şu oldu. ‘Bu sorun çözülemez, bu sorunun çözülmesi için öncelikli olarak 2B yasasının çıkması lazımdı. 2B yasası çıkmadığı takdirde Çalkaya’nın Altıntaş, Güzelyurt, mahallelerinin sorununu teknik olarak çözülemez durumdadır’ kanaati bütün arkadaşlarımızda hasıl oldu. 2014’te milletvekilliğim dönemimde de 2B yasası uygulamaya geçti. Biz yeniden Çalkaya’nın mülkiyet problemini masaya yatırdık. Türkiye’de bir ilk olmak suretiyle bir alternatif çözüm oluşturdu” dedi.

Sulhname ile Aksu Belediyesi borç ödemekten kurtuluyor

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’de ilk defa bir protokole imza atacağını ifade eden Başkan Türel, “Bu kapsamda burada bir kentsel planlama çalışması yapacağız. Bunu yapabilmemiz için öncelikle Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzalamamız gerekiyor. Teknik adına da sulhname diyorlar. Bir sulhname imzalamamız gerekiyor. Bu konuda bütün kurum ve kuruluşların mutlaka bu işten bir faydasının olması gerekliliği söz konusu. Çünkü Aksu Belediyesi’nin buradaki mülkiyet davalarından kaynaklanan tazminat ödemesiyle ilgili rakam şu anda 60 Milyon TL. Faizi hariç. Ve muhtemelen devam eden davalarla 650 milyon liralara kadar ulaşabilir. Tabi bunun ödenebilmesi mümkün değil. Bu ciddi bir sorun kaos ortaya çıkartır. Bu Sulhnameyi imzaladığımız zaman Aksu Belediyesi’nin maliyeye ödemesi gereken tutar gelecekte 650 milyon lira olması riski taşıyan kesinleşen 60 milyon artı faiz borcundan artık bir çözüm oluştuğu için kurtulması söz konusu. Ve kurtuluyor. Zaten bildiğim kadarıyla Aksu Belediyesi’nin bu borcundan dolayı her ay 600 bin Türk Lirası gelirinden kesiliyor. Bunu imzaladığımız gün bu bitecek.”

Yaklaşık 12 bin vatandaşın mülkiyet sorunu çözülecek

Tapularda şerh olduğu için Milli Emlak’ın kendi mülkiyetlerini değerlendiremediğini belirten Türel, “Biz bu sorunu çözdüğümüzde Milli Emlak’ında kendi mülkiyetlerini değerlendirebilme şansı olacak ve Milli Emlak da bu mülkiyetlerin değerlendirilmesi karşılığında büyük bir gelirle karşılaşmış olacak. Büyükşehir Belediyesi bu noktada yaklaşık 11 bin 744 vatandaşımızın mülk problemini çözmüş olmanın gururunu yaşayacak. Belki büyükşehir belediyesine bir kısım mülkiyet çıkar ama bu alana harcayacağımız yatırım bedeli bize o mülkiyetlerden elde edeceğimiz gelirin en üstünde olur. Bizim önceliğimiz yaklaşık 12 bin vatandaşımızın mülkiyet sorununun çözülmesi en önemli husustur. Biz zaten vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi için hep elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Maliye Bakanımız talimat verdi

Sulhnameyi Maliye Bakanı Naci Ağbal’a arz ettiğini ve Milli Emlak Genel Müdürü ile beraber pratik bir şekilde protokolün hazırlanması talimatını verdiğini anlatan Başkan Türel, “Biz bundan öncede meclisimizde bu konuyu gündeme getirdik. Ve şahsıma sizler bu protokolü imzalama yetkisi verdiniz. Aslında bugünkü olağanüstü toplantıya ilk bakışta çokta fazla ihtiyaç yoktu. Ancak bütün bürokratik çalışmalar neticesinde bu protokol bakanımız tarafından imzalandıktan sonra bakanlar kurulu tasdik edecek. Yani bakanımızın onayı da yetmiyor. Bakanlar kuruluna gönderilmek üzereyken bakanımızın küçük bir endişesi oldu. Bu alandaki milli emlak genel müdürlüğü mülkiyetleri ile sınırın çok net olmadığı. Bunun netleştirilmesi talebi bakanımızdan geldi. Zaten konunun çözümü için büyük bir gayret gösteriyorken bu haklı talebine de zaten hayır diyemezdik. Burada en önemli husus daha çok Altıntaş mahallesinde yapılaşma yoğunlaşması söz konusu. Vatandaşlarımıza gittik anlattık. Vatandaşlarımız yaptığımız çalışmaları tam bir mukavemet ile kabul etti. Biz vatandaşımızın görüşünü, önerisini, eleştirisini almadan hiçbir adım atmıyoruz” dedi.

İmarsız alan riskinden kurtarıyoruz

Başkan Türel sözlerine şöyle devam etti: “Ondan sonra Maliye ile görüşmelere başladık ve onların en büyük beklentisi yerinde tapusuna kavuşabilmesi. Bu protokolle de hepsine yerinde çok nadir, istisna olur mu bilmiyorum ama büyük bir oranda yerinde tapusunu verebilme şansımız var. Veya tapusundaki şerhini kaldırabilme şansını yakaladığımızı ve bunu gerçekleştireceğimizi ifade ettik. O zaman vatandaşlarımızın da çok büyük bir memnuniyetinin olduğunu Aksu Belediye Başkanımızla yaptığımız toplantıda ele aldık. Bu bölge Antalya’nın en önemli bölgelerinden bir tanesi ve maalesef kaçak yapılaşma ve imarsız alan tehdidi altında. Bence en önemli husus budur. Biz Antalya’nın en değerli bölgesini havaalanının yanı başında artık kaçak yapılaşma ve imarsız alan riskinden kurtarıyoruz. Burası inşallah Antalya’nın fevkalade iyi gelişmiş, sosyal kalkınmasını iyi sağlamış bir bölgesi olacak.”

Çalışmalar bir sene sürebilir

Bu çalışmaların en az bir sene sürmesini beklediklerini anlatan Menderes Türel, “Çünkü Bakanlar Kurulu Kararından sonra bir kentsel planlama gerçekleşecek. O kentsel planlama noktasında da yeni bir bakanlar kurulu kararına ihtiyaç olabilir. 5 bin dönüm alanın içinde tamamını değil sadece 300 dönümünü hazineye mülkiyet olarak devredeceğiz. Özellikle belirteyim. Aksu Belediyesi gerekli meclis kararını aldı. Bizim de bugün meclis kararımızı alarak Aksu Belediye başkanımız Çarşamba günü yani yarın Bakanlar Kurulu’na bu protokolü, sulhnameyi göndereceğini bize teyit etti. Ben bu noktada belediyemizin Emlak Daire Başkanlığı, Genel Sekreter, ilgili genel sekreter yardımcıları ve Maliye Bakanlığı’nın bürokratları, Milli Emlak genel müdürlüğü, baş hukuk müşavirliği ve başta Bakanımız Naci Ağbal olmak üzere bütün emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.