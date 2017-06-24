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24 Haziran 2017 12:51

Büyükşehir Mezarlıklarda fidan dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesindeki mezarlıklarda fidan dağıttı.

Büyükşehir Mezarlıklarda fidan dağıttı

24 Haziran 2017 12:51


Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimi ekipleri tarafından Arife günü Mezarlıklara yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı. Fidan dağıtımlarına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, fidanlar sabah saatlerinden itibaren ziyaretçilere teslim edildi.


Fidanlarını alan vatandaşlar yakınlarının mezarlarının başına fidanı dikerken, “Bu güzel bir uygulama, vesile olanlardan Allah razı olsun. Biz de yakınlarımızın mezarına ağaç dikmeyi düşünüyorduk, bu çok iyi oldu” dediler.




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