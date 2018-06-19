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19 Haziran 2018 14:43

Büyükşehir ‘Mobil Hizmet Aracı’ Manavgat’ta

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 40 kişilik bir ekiple Manavgat’ın 9 kırsal mahallesinde yaşayan çocuk, genç, yaşlı bireylere doktor, hemşire, sosyolog, psikolog, kuaför hizmeti verdi.

Büyükşehir ‘Mobil Hizmet Aracı’ Manavgat’ta

19 Haziran 2018 14:43


Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler, Sağlık, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlıkları merkeze uzak kırsal bölgelerde oturan hasta, yaşlı, çocuk ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik hizmetlerini Alanya’dan sonra Manavgat’ta gerçekleşti.



40 kişilik ekip sahada


Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı 40 kişilik ekip Manavgat Beşkonak bölgesindeki Balbucak, Yeşildağ, Beşkonak, Değirmenözü, Çaltepe, Düzağaç, Kırkkavak, Gaziler, Burmahan Mahallelerinde vatandaşların ücretsiz muayene, diş tedavileri ve öz bakımları mobil araçlarda gerçekleştirildi.



Bayram öncesi kişisel bakım yapıldı


Mobil Kuaför tırında genç, yaşlı, ve çocuklara saç kesimi, tıraş, cilt bakımı, el ve ayak tırnakları bakımı konularında hizmet verildi. Kendi kişisel bakımlarını yapamayacak durumda olan vatandaşların Mobil Kuaför Hizmet Aracında kişisel bakımları yapıldı.


Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri çocukların diş muayenelerini yaparak gerekli tedavileri gerçekleştirdi. Doktorlar tarafından çocuklara diş bakımlarını yapmaları için diş macunu ve diş fırçası verildi. Çocukların diş sağlığı ve bakımı hakkında bilgi verildi.



İhtiyaç sahipleri unutulmadı


Tıbbi hizmet ve öz bakımlarının yanında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gerçekleştirdiği sosyal projeleri yürüten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ederek Sosyal Kart ile vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Kırsal mahallelerdeki vatandaşlardan sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç sahibi aileler de tespit edilerek sosyal kart talepleri alındı. Sosyologlar evlerde incelemelerde bulundu.




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