Büyükşehir Personeli iftarda buluştu

Büyükşehir Belediyesi personeli, iftarda buluştu. AKM önünde düzenlenen geleneksel iftar yemeğine 5 bine yakın belediye çalışanı ile birlikte meclis üyeleri katıldı. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasasvvuf Konseri ile başlayıp Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden iftar yemeğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ramazanda en çok güneş altında oruç tutarak çalışan işçileri düşündüğünü belirterek “Ancak güçlü bir inanç insana aç ve susuz olarak, hiç performans kaybetmeden çalışma gücü verir. Hatta orucun maneviyatıyla daha fazla çalışan arkadaşlarımız da oluyor. Bu vesileyle onlara teşekkür etmeyi bir borç biliyorum” dedi.

Oruç tutanda tutmayanda yargılanamaz

Oruç tutanların yanında tutmayanların da olduğuna dikkat çeken Başkan Türel, “Biz din, mezhep ayrımı yapmayız, herkesin inancı kendisine. İbadetin, inancın kıymetini biz değil, yüce Allah takdir eder. Allah ile kul arasındaki ilişkiyi kimse dışardan bilemez, değerlendiremez, yargılayamaz. Bu sebeple oruç tutanın tutmayanı, tutmayanın tutanı yargılama, zorlama hakkı yoktur. İnanç zihinde ve kalpte yaşanır, sokakta su içene, sigara içene, insanların kıyafetine Ramazan sebebiyle karışan kişi, inanç zayıflığı içindedir” diye konuştu.

Hizmet kolay değil

Antalya’nın özellikle yaz ayında nüfusunun 1 milyon arttığına vurgu yapan Başkan Türel, “Önümüzde Ramazan bayramı var, bayramda Antalya yerli ve yabancı misafirlerle, turistlerle dolu, yaklaşık 1 milyon ilave nüfusa sahip oluyor. Bu kadar kişiye hizmet kolay değil. Ramazan ayında sosyal hizmetlerimiz de artıyor. Ulaşımdan, mezarlık hizmetinden sosyal hizmete kadar tatil yapmadan yorulan çok arkadaşımız bulunuyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum”

Personeline ve ailelerine teşekkür

Yoğun mesai içerisinde olduklarını ve bu nedenle özellikle ailelere teşekkür etmek istediğini belirten Başkan Türel, “Benim ve benimle çalışan arkadaşlarımın genellikle mesaisi, tatili olmaz. Biz deli gibi çalışan insanlarız, çalış, yap, denize at, balık bilmezse halik bilir diye inanırız. Tabii ki, bu da ailelerimizin fedakarlığıyla oluyor. Bunun için de mesai arkadaşlarımın eşlerine, yakınlarına, çocuklarına tabi ki başta kendi eşime, aileme, çocuklarıma teşekkürü borç biliyorum” dedi.

Dimdik duruyoruz

Geçen yıl Ramazan ayının, turizmdeki ciddi sıkıntılar, büyük terör saldırıları altında yaşandığını hatırlatan Başkan Türel, “Bu sene de şehitlerimiz var, fakat her açıdan Türkiye ve Antalya olarak geçen yıla göre çok daha iyiyiz, çok daha güçlüyüz. Dışardan ve içerden hainler Türkiye’yi dize getirmek için akla gelmeyecek kötülükler yaptı. Başka ülkeler, şehirler bunlara maruz kalsaydı inanın ayakta bile kalamazdı. Biz ülke olarak, şehir olarak dimdik durmaya devam ettik. Bunun değerini bilmemiz, bunun gururunu, güvenini duymamız gerekir” şeklinde konuştu.

Hatalar düzeltilir

Başkan Türel, “15 Temmuz’da Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu, bütün milletimiz, siyasi partiler, sivil toplumun kenetlenmesi Türkiye’yi hain tuzaklardan korudu. Devleti içerden işgal etmeye çalışan bu örgütle, bu hain çeteyle hala mücadele devam ediyor. Bu dönemde herkesin bu mücadeleye yardımcı olması, 15 Temmuz’un bir daha tekrarlanmaması için kararlılıkla devam etmesi için elinden gelen gayreti göstermeli. Elbette kurunun yanında yaş da yanabilir. Ama bunlar düzeltilecek hatalar. Bu önemli mücadelede hatalar olabilir; ama önemli olan hataların düzeltilmesi”

Çok yorulduk

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, bu dönem hem zihinsel hem de mesai olarak yorulduklarını anlatan Başkan Türel, “Turizmdeki sıkıntıyı, yurtdışında temaslarla, Antalya’da yatırımlarla azaltmaya çalıştık. Hamd olsun yatırım rekorları kırdık. İlçe çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı ve ilçelerimizde artık çok daha büyük projelerle daha büyük hizmetlere vesile olmaya başladık”

Yeni binamız verimi artırdı

Geçen yılki en önemli işlerinden birisinin yeni hizmet binasına taşınmak olduğunu söyleyen Başkan Türel, “Böylece verimimiz de arttı. Altyapı, ASMEK, Sosyal Hizmetler, peyzaj gibi her sahada daha ileri gittik. Ulaşım master planı, kentsel dönüşüm master planı ve projeleri, gibi önemli çalışmalar başladı veya tamamlandı. Kırsal kesime dönük çalışma ve planlarda çok iyi bir noktaya geldik. Her zaman söylüyorum ki, bütün bunlar sizin eseriniz, ortak eserimiz” dedi.

Önce Antalya sonra siyaset

Başkan Türel, Antalya için yapılması gereken hizmette kendilerini düşünmediklerini ifade ederek şunları söyledi: “ Antalya kazansın, gerekirse biz kaybedelim anlayışımızdan taviz vermedik. Her yerde söylüyorum. Benim için önce Antalya sonra siyaset gelir. Maalesef, önce siyaset sonra Antalya diyenler bizi yıpratmak için, hizmetleri, projeleri engelleme gayretlerine devam ediyor. Bazıları bilmeden, kendi fikirlerinden başka bir şey düşünmedikleri için yapıyor, bazıları sırf bizi engellemek için Antalya’ya zarar verdiğini bile bile yapıyor”

Antalya halkına sözümüz var

Başkan Türel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben Kurvaziyer Limanı kendim için istemedim, Tramvayı kendim gezeyim diye yapmıyorum. Şarampol Caddesi’ni kendimiz için yapmıyoruz. Büyük proje yapma, kaldırım yap diyenleri dinleyemem, çünkü bizim Antalya halkına sözümüz var, Antalya’nın gelecek nesillerine borcumuz var. Daha büyük azimle çalışacağız, gayret edeceğiz, yaptıklarımızı, yapmak istediklerimizi ve önümüze çıkarılan engelleri halkımıza anlatacağız”

Antalya’nın emanetçisiyiz

‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı 2023 Antalya’nın muasır medeniyet çizgisindeki en önemli hedefidir’ şeklinde sözlerini sürdüren Başkan Türel, “Hep birlikte Antalya’yı Cumhuriyet’in 100. Yılında bu hedefe taşıyacağız. Çünkü biz Antalya halkının emanetçisiyiz, bizim en büyük payemiz bu şehrin evladı olmak. Hayatımızı bu şehre verdik, vermeye de devam edeceğiz. Allah bana şehrime hizmet etme imkanını fazlasıyla verdi, hamdolsun” dedi.

Bayramlarını kutladı

Tüm personelin Ramazan Bayramını da kutlayan Başkan Türel, “Bütün çalışmalarınız, hizmetleriniz, katkılarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum, ailenizle huzur, sağlık, refah içinde günler diliyorum. Bayram, ülkemize, milletimize, Antalya’mıza, sizlere hayırlar nasip etsin.”