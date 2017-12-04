Büyükşehir personeline TSE eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi personeline Kalite Yönetim Sistemi İç tetkikçilerine yönelik TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri eğitim programı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime Türk Standartları Enstitüsü Eğitmenleri Sevgi Ölgün Kocabaş ve Oğuz Ünlü konuşmacı olarak katıldı. Düzenlenen eğitimde yönetim sistemi yaklaşımı olarak TS EN ISO 9001:2015 standardı şartlarının katılımcılara aktarımı, uygulamaya yönelik teorik ve pratik bilgilerin paylaşılması ile anlaşılmasının sağlanması konuları anlatıldı.