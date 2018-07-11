Büyükşehir’de sosyal belediyecilik

Türkiye’ye örnek olan Mavi Ev’de yaşlılar, uzmanlar eşliğinde yaptıkları aktivitelerle hem eğleniyor hem de zihinlerini tazeliyor. Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde özel bireyin hizmet aldığı merkezde engelli bireylerin hayata ve istihdama kazandırma noktasında çok önemli çalışmalar yapılıyor. İş atölyelerinde meslek öğreniyor, iş sahibi oluyorlar.

Mola Evleri

Türkiye’ye model olan Engelli Mola Evleri ile engelli aileleri nefes alıyor. Engelli bireyleri Mola Evleri’nde uzmanlar eşliğinde keyifli zaman geçirirken aileleri de günlük işlerini yapma, kendilerine zaman ayırma imkânı buluyor, sosyal hayata entegre oluyor.

Sosyal Kart

Sosyo-ekonomik yönden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara adeta kredi kartı işlevi gören sosyal kart ile destek olunuyor.

Hobi bahçesi

Emekliler oluşturulan hobi bahçeleri, onlara şehrin gürültüsünden, hareketliliğinden uzak, toprakla haşır neşir olabilecekleri, doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri bir ortam sunuyor.

ASMEK

19 ilçede hizmet veren ASMEK’lerde 2004 yılından bugüne 223 bin kursiyer eğitim aldı.

Kadınlara özel plaj

Antalya Sarısu ve Alanya Aysultan kadınlar plajı, ardından Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı hizmete girdi. Alanya ve Finike’nin dışında çevre ilçelerden kadınları da ağırlayan plajlara ücretsiz servis kaldırılıyor.

En Yeni Antalyalı Projesi

Hemşerilik bilincini geliştirip, aidiyet duygusunu ortaya çıkarmayı amaçlayan “En Yeni Antalyalı Projesi” ile yeni doğan bebekler hastanelerde ziyaret edilip, “Hoş geldin” deniliyor. Annelerine içinde battaniye, yastık ve ‘bebeğin güncesi’ bulunan çanta hediye ediliyor.

Başarılı öğrenciye tatil

Okul birincilerini tatille ödüllendirdiği “Başarılı Öğrenciye Tatil İyi Gelecek” projesi ile öğrenciler aileleriyle birlikte 5 yıldızlı otellerde unutulmaz bir tatil geçiriyor. 4 yıldır tatile gönderilen kişi sayısı ise 10 bini buldu.

Gelinlik bankası

Varsak Ev Eşyası ve Giysi Dağıtım Merkezi’nde vatandaşların bağışladığı gelinlikler ve nişanlıklar, tadilat sonrası ’Gelinlik Bankası’nda sergileniyor.

Mobil kreş

Maddi yetersizlikten dolayı çocuklarını okul öncesi kurumlara gönderemeyen aileler için hizmet veren mobil kreş, merkeze uzak mahallelerde park ederek, minikleri hem eğitiyor hem eğlendiriyor.

Aşevi hizmeti

Antalya ve Alanya’da kurulan aşevlerinde günde 2 bin 500 kişiye sıcak yemek çıkartılıyor ve evlerine bırakılıyor.

Hasta yakınlarına otel konforu

Büyükşehir Hasta Yakınları Sosyal Tesisi, şehir dışından tedavi için Antalya’ya gelen ancak kalacak yeri olmayan vatandaşları ücretsiz ağırlıyor. Konukların konaklama, yemek, çamaşırhane gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayan tesiste 4 bin kişi misafir edildi.

Engelsiz plaj

Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı’nda hizmete açtığı ‘Engelsiz Plaj’, engelli vatandaşları yıllardır uzaktan baktıkları denizle buluşturuyor. Engelliler artık özel platforma sahip asansör ve görevli personel aracılığıyla tek başlarına rahatlıkla denize girebiliyor.

Öztürk: “İlkleri başardık”

Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel önderliğinde Antalya’da Türkiye’ye örnek projelere imza attıklarını belirterek, “Pek çok alanda ilkleri başarmaya, vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. İnsan odaklı projelerle sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi olarak sergiliyoruz. Zor durumda olan vatandaşlarımızın sessiz çığlıklarını işitebilmek için mesai arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.