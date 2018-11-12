Büyükşehir'den açıkta kalan aileye yardım eli

Büyükşehir Belediyesi, 3 çocuğu ile Konyaaltı sahilinde köprü altında açıkta kalana Gezerer ailesinin yardımına koştu. Kızıltoprak Mahallesinde kira ile oturdukları evlerin 8 aylık kirasını ödeyemeyince ev sahibi tarafından dışarı atılan aile, Konyaaltı'nda Boğaçayı köprüsü altında yaşamaya başladı. Hayırsever vatandaşlar tarafından müstakil bir eve yerleştirilen aile için Büyükşehir Belediyesi kısa sürede imkanlarını seferber etti. Ev eşyası yardımında bulunan ekipler çamaşır makinası, buzdolabı, fırınlı ocak, kanepe, battaniye ve yorgan gibi ihtiyaç olan tüm eksikleri giderdi. Çocukların okul masraflarının karşılandığı aileye sosyal kart ve nakdi para yardımında bulunuldu.

“Derdimiz sıkıntımız kalmadı”

3 çocuğuyla sokağa terkedilen anne Yasemin Gezerer, zor günlerinde uzatılan yardım eli için çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Çok şükür derdimiz sıkıntımız kalmadı. Eşime iş imkanı için Ebru Türel gerekli girişimlerde bulundu. Büyükşehir ekipleri her konuda destek oldular ve olmaya devam ediyorlar. Sıcak yemeğimiz geliyor. Evimizin eşyası tam. Bunları unutmam mümkün değil. Başkanımız Menderes Türel'den, kıymetli eşlerinden, tüm belediye çalışanlardan Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum” dedi.