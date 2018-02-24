Büyükşehir’den açılış maratonu

Her hizmetlerine karşı çıkanlara tepki gösteren Başkan Türel, “Onlar da biliyor ki bizler bu hizmetleri yaptığımız sürece istemezükçülere sıra gelmeyecek. Bunu bildikleri için her şeye itiraz ediyorlar. Onların dertleri Antalya değil. Dertleri kendilerinin koltuk hesabı, başka bir şey değil. Korkunun ecele faydası yok. Antalyalılar yaşadıkları bu şehrin geleceğini malum festivallerden başka bir hizmetle anılmayanlara bir kez daha asla teslim etmeyecektir” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bir günde üç tesisin açılışını yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez’de yapımını tamamladığı ek hizmet binası, Konyaaltı’nda hayata geçirdiği Hobi Bahçeleri ve Muratpaşa’da kazandırdığı Kızıltoprak Şehit Dr. Atilla Nizam Sağlık ve Aile Bakım Merkezi törenle hizmete açıldı. Açılışlara, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökçen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın, Atay Uslu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İlk olarak Kepez İlçesi Duraliler Mahallesi’nde yapılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’nın açılışı gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Türel, makine ikmal bakım ve onarım atölyeleri ile hizmet birimlerinin içinde yer aldığı 30 bin metrekare alana sahip ek hizmet binasını açılışının gerçekleştirildiğini belirterek, “Mevcut hizmet binamızın 36 bin metrekare olduğunu düşündüğümüzde aşağı yukarı bir o kadar daha yeni hizmet binasını Antalya’mıza kazandırıyoruz” dedi.

Sırada 25 tesis daha var

Yapımı tamamlanan 25 tesisin daha açılışa hazır olduğunu belirten Başkan Türel, şöyle konuştu: “Sayın Bakanım bize soruyorlar değirmenin suyu nereden geliyor diye. Sadece bugün bu hizmet binası ile bir örnek vereceğim. Biz göreve geldiğimizde Antalya’da iş makinalarının tamiri için sanayide bir tek tamirciye sadece 1 milyon lira borcumuz vardı. Ve bir tek akü yapabilecek itibarımız maalesef yoktu. Bize akü satmıyorlardı. Ancak biz kendi söküğümüzü kendimiz dikmeye başladık. Bugün itibari ile burada senede yaklaşık 100 milyon liralık bir bakım onarım işi yapılıyor. Biz bunu piyasaya yaptırsaydık bu civarda rakam ödemek durumundaydık. Şimdi 100 milyon liralık bakım onarım işini sadece 10 milyon Türk lirasına şimdi bu tesislerde yapıyoruz. Bir tek bu örnek bile değirmenin suyunun nereden geldiğinin en güzel göstergesi. Devletin ve milletin parasının kör kurşuna sahip çıkarak bu eserler, bu hizmetler sizlerin destekleri ile gerçekleşiyor. Sizlerin takım kaptanlığında Antalya’da bu hizmetlere inşallah hep birlikte devam edeceğiz. Kazanan Antalya olacak Antalyalılar olacak.”

Başkan Menderes Türel, açılışta Büyükşehir Belediyesi’nin yeni sloganını da “Türkiye güzel Antalya çok güzel” olarak duyurdu.

Dışişleri Bakanından tebrik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün açılışlar için bulunduğu Finike ve Kumluca’da da Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı güzel hizmetleri gördüklerini belirterek, “Finike’de mezbaha, toptancı hali gördük, tüm yollar sıcak asfaltla kaplı. Kumluca’ya geldik aynı şekilde tüm ana caddeler sıcak asfalt. Büyükşehrimiz tüm Antalya’ya, ilçelere hizmet ediyor. Özellikle kırsa kalkınmada önemli hizmetleri var. Sadece alt yapı değil, tarıma da hizmet ediyor. Bugün iki binayla birlikte 3 tane açılışı gerçekleştireceğiz. Menderes Türel’i, yöneticileri ve çalışanları gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Başkan Türel ve protokol üyeleri daha sonra Ek Hizmet Binası’nı gezerek, çalışanlarla bir araya geldi.

Hobi bahçeleri açıldı

Ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kent yaşamının yorucu temposundan uzaklaşıp keyifli bir mola vermek ve toprakla uğraşarak stres atmak, ürettiklerini tüketme zevkini yaşamak isteyenler için Konyaaltı İlçesi Bahtılı Mahallesi’nde oluşturduğu “Hobi Bahçesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Türel, konuşmasına dün hayata veda eden, dava ve mesai arkadaşı, basın danışmanı Haluk Üncel’i anarak ve Allah’tan rahmet dileyerek başladı.

Antalya’nın hizmetkârı ve amelesi olmaktan şeref duyduğunu vurgulayan Başkan Türel, “Antalya’ya hizmet getirmek için bütün bakanlıkların, genel müdürlüklerin Ankara’da bulunan kamu kurumlarının kapısında yatar, o hizmeti veya projeyi Antalya’ya kazandırma adına her şeyimi ortaya koyarım. Ancak takdir edersiniz ki bu hizmetlerde bizim gayretimiz bir yere kadar. Bu hizmetlerde başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımızın ve Antalya’daki takım kaptanımız Sayın Dışişleri Bakanımızın, tüm bakanlarımızın, milletvekillerimizin ve sayın valimizin destekleri bizim en büyük şansımızdır” diye konuştu.

Bu hizmetler koltuğa yapışarak yapılmıyor

Antalya’ya yapılan bu hizmetlerin koltuğa yapışarak gerçekleşmediğinin altını çizen Türel, şunları dile getirdi: “Sizlerin huzurunda Antalyalıların gururu olan Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na bir kez daha teşekkür ederim. Belki de dünyanın en yoğun Dışişleri Bakanlığını yönetirken büyük bir Antalya sevdalısı olduğunu her zaman bizlere gösterdiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Sayın Bakanımız Ankara’da yapılması öncelikli olan işlerimizi bizzat takip ettiği gibi diğer bütün işlerimizde kapıların sonuna dek açılmasına vesile oluyor. İşte bu ekip çalışması çerçevesinde Antalya’nın işleri hızlı bir şekilde çözülüyor.”

İlk etapta 340 hobi evi

Şehir yaşamının koşuşturmasının doğal ortamlara duyulan özlemi de beraberinde getirdiğini anlatan Başkan Türel, “Dolayısıyla bu hobi bahçesi işte böylesine bir ihtiyaçtan kaynaklanarak hizmete girmiştir. Özellikle emekli vatandaşlarımız için 160 dönümlük alan içerisinde yaptığımız Hobi Bahçelerini 2 etap şeklinde planladık. Şu anda hizmete açtığımız 1. Etap; 78 dönümlük bir alanı kapsıyor ve içerisinde 348 adet hobi evi bulunuyor. Emekli vatandaşlarımız 81 metrekarelik kendilerine ait bağımsız bu bahçelerde meyve, sebze ve mevsimlik çiçek yetiştirebiliyor. Burayı planlarken emeklilerin ailelerini, özellikle torunlarını da unutmadık. Geleceğimizin koruyucusu olan çocuklarımız için oyun alanları, yarı olimpik yüzme havuzu, kafeterya, revir, yürüyüş parkuru, halı saha, rekreasyon alanları da yaptık. Otoparkı ve ibadethanesi de olan bu yaşam alanında gün boyu toprakla haşır neşir olup kafa dağıtan, sebze üretimine başlayan kullanıcıları gördüğüm zaman çok mutlu olduğumun altını özellikle çizmek isterim” şeklinde konuştu.

600 hobi evi daha geliyor

Hobi Bahçelerinin ikinci etap projesinin hazır olduğunu müjdeleyen Başkan Türel, “İhale süreci başlayacak ve bu ihale sürecinden sonra 348 hobi bahçesine, bir 600 hobi bahçesi daha ekleyeceğiz. İkinci etapta farklı bir düşüncemiz var. Sadece yaşlılar için değil çocuklar için de hobi bahçesi düşünüyoruz. Bizim çocuklara bakıyorum evde ellerinde küçük bir tohum onu küçük bir saksıya ekiyorlar büyüsün diye her gün suluyorlar. İkinci etabın bir kısmını çocuklarımıza ayırmayı düşünüyoruz” dedi.

İstemezükçülere tepki

Başkan Menderes Türel konuşmasına şöyle devam etti: “Birlik ve beraberliğimizi var ettiğimiz sürece sorunlarını çözmüş huzur dolu bir şehirde yaşamanın keyfi hepimiz için güzel olacak. Biliyorsunuz Afrin’e girmeyelim diyen zihniyetlerin Antalya temsilcileri de yollara dökülüyorlar gösteriler yapıyor. Onlar Afrin’e girmeyelim diye gösteriler yapıyor iken öteki taraftan Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı her hizmete karşı çıkıyorlar. Yol diyoruz olmaz, köprü diyoruz istemezük, kurvaziyer liman diyoruz ne gerek var diyorlar. Bir de demezler mi sahilleri kapatıyorsun. Korkuteli’ye mi yapacağız kurvaziyer limanı. Tramvaya olmaz. Bari siz söyleyin ne yapacağımızı, bir proje söyleyin de onu yapayım diyorum. O da yok. Hobi bahçesine karşılar mı duymadım ama sorsak belki ona da karşı çıkarlar. Hem istemiyorlar hem de yapılan hizmetlerden faydalanıyorlar. Biz herkes için bu hizmetleri yapıyoruz. Benim tahminim bu istemezükçü grubu uzayda bir koloni kurup orada yaşamayı düşünüyorlar. Gerçi onlarda o kadar ufuk olacağına ihtimal de vermiyorum. Uzay kim onlar kim diye düşünmüyor değilim. Bunlar Menderes Türel hizmet yapıyor diye neden feryat figan bağırıyorlar biliyor musunuz? Çünkü onlarda biliyor ki bizler bu hizmetleri yaptığımız sürece istemezükçülere sıra gelmeyecek. Bunu bildikleri için her şeye itiraz ediyorlar.”

Koltuk hesabı yapıyorlar

“Onların dertleri Antalya değil. Dertleri kendilerinin koltuk hesabı başka bir şey değil” diyen Başkan Türel, “Korkunun ecele faydası yok. Antalyalılar yaşadıkları bu şehrin geleceğini, malum festivallerden başka bir hizmetle anılmayanlara bir kez daha asla teslim etmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez ifade ettiği meşhur bir atasözümüz var. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Çok şükür sizlerin huzurunda bu güzel eserlerin açılışlarını gururla, mutlulukla hep birlikte yapabiliyoruz. Antalya’ya kazandırdığımız hizmetlerin, eserlerin takdirini sizler edeceksiniz. Ben sadece birlik ve beraberlik içinde bu istemezükçülere ne olur itibar etmeyin derim. Sizlerin duaları ve destekleriyle bu hizmetlere devam edeceğiz çünkü biliyoruz ki Türkiyemiz güzel Antalyamız çok güzel” ifadelerini kullandı.

Halka dokunmak nemli

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuşmasında şunları söyledi: “Antalya güzel bir şehir ama hizmetlerimizle daha da güzelleşiyor. İşte alt yapı köprülü kavşaklar yollar raylı sistemler. Belediyeciliği hizmet alanı çok geniş eski anlayıştan uzaklaştırdık. Yeni vizyonlar ortaya koyduk. Halka dokunmak neye ihtiyacı olduğunu bilmek çok önemli. Tıpkı bugünkü Hobi Bahçesi gibi. Böyle bir imkanı olmayan bir çok vatandaşımız var. Bu imkanı karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum.”

Bakan Çavuşoğlu ve Başkan Türel, Hobi Bahçelerinin açılış kurdelesini kestikten sonra, bahçeleri ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Kızıltoprak’ın 24 yıllık hayaliydi

Büyükşehir Belediyesi’nin açılış maratonunun son halkasında, Şehit Dr. Atilla Nizam Sağlık ve Aile Bakım Merkezi’nin hizmete açıldı. 24 yıldır yapımı yılan hikayesine dönen sağlık merkezini yapma sözünü veren ve verdiği sözü yerine getiren Başkan Menderes Türel, açılışta yaptığı konuşmada; “Yapılışı yılan hikayesine dönen sağlık merkezimizin bugün Antalya’nın hizmetine sunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederim. Bu hizmet çok uzun zamandır bu bölgede isteniyor, bekleniyordu. Benim vekilliğim döneminde de bu dönemde de bu konular gündemdeydi ama hizmet etmek kolay iş değil. Hizmet etmenin ne kadar zor olduğu bugün burada sağlık merkezine baktığınızda görürsünüz. Bu alan Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait bir alan. Alanın tahsisi oldukça zordu. Bu alanın sağlık merkezi olarak tahsis edilmesi de imkansızdı. Ama biz bunları başardık” diye konuştu

Şehit doktorun ismi verildi

Kızıltoprak’a hastane özelliklerine sahip bir tesis kazandırdıklarını kaydeden Başkan Menderes Türel, şunları ifade etti: “İçerisinde dahiliye, çocuk, genel cerrahi, kulak burun boğaz, kadın doğum ve bir gebelik okuluyla, mamografi cihazıyla hanımefendilere kanser tarama imkanının verildiği adeta küçük hastaneyi açıyoruz. 1100 metrekarelik alanıyla yedi polikliniği ile üç aile hekimliğiyle burada psikolojik danışmanlık hizmeti de verilecek. Sizlerin destekleriyle Antalya’da yapılamayanları yapıyoruz. Birileri ne kadar bizlere istemezük bunları yapma dese de sizin için bunları yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Bu sağlık merkezimizin Bingöl’de şehit olan doktor şehidimiz ve Kızılay Derneği Başkanı Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Cengiz Nizam’ın değerli kardeşi Atilla Nizam’ın adıyla isimlendirilmesi bambaşka bir anlam ifade taşıyor.”

Şehir hastaneleri yıl ordasında ihale edilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kızıltoprak sakinlerinin uzun yıllardır kurdukları bir hayali bugün gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Araziyi tahsis eden Vakıflar Genel Müdürlüğü, inşaatını yapan Büyükşehir Belediyemiz ve işleten de Sağlık Bakanlığımız. İşte devletin değişik kurumları el birliği ile bu güzel merkezi sizlere kazandırdılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada bir de vefa var. Şehit doktor Atilla Nizam’ın ismini vermişler. Arkadaşlara onun için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimize vefa borcumuz var. Şehitlerimiz için gazilerimiz için ne yapsak azdır. Onların hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Antalya’da birçok hastane yapıyoruz. Kepez’de Türkiye’nin ilk akıllı hastanesini yaptık. Şimdi Döşemealtı bölgesinde bir hastane yapımını programa koyduk. Aynı şekilde Konyaaltı bölgesinde de bir hastanemizin inşallah projesi bitiyor bu senenin ortasında ihaleye çıkaracağız. Ama bu sene ihaleye çıkacağımız en büyük projemiz ise bin yataklı Antalya şehir hastanesidir. Onun ihalesini de yine bu yılın ilk yarısında yapmayı planlıyoruz.”

Önleyici sağlık hizmetleri verilecek

Antalya Valisi Münir Karaoğlu da, merkezin önleyici sağlık hizmeti de vereceğini belirterek, şu bilgileri verdi: “Bir taraftan aile hekimlerimiz burada olacak vatandaşımızın ihtiyacını görecek diğer taraftan Atatürk Devlet Hastanemizin poliklinikleri burada olacak. Sağlıklı yaşamı teşvik edecek, sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, obezite ile mücadele edecek hizmetler verilecek. Ayrıca kadınlara yönelik kanser taramaları yapılacak. Sadece Kızıltoprak mahallesine değil çevredeki beş altı mahalleye de hizmet götürecek çok önemli bir sağlık kuruluşunu açıyoruz.”

Kızıltoprak Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz da, hayallerinin gerçek olduğunu belirterek, “1994 yılında muhtar olduğumda mahallemde sağlık kuruluşunun olmadığını tespit ettim. 25 Mayıs 1994’te de müracaatım başladı. Çalmadığım kapı kalmadı. En son Menderes Başkanımın kapısını çaldım. Milletvekilliği döneminde de bana bir sözü vardı “Muhtarım bir daha belediye başkanı olursam söz sana bu tesisi yapmak bana nasip olacak inşallah ” dedi. Başkanım sözünde durdu başkanım kazandı Antalya kazanıyor” diye konuştu.