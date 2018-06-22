Büyükşehir’den Akseki’de üç mahalleye asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Akseki’de Süleymaniye, Susuzşahap ve Değirmenlik Mahallelerinin 2.5 kilometrelik grup yolunu sıcak asfaltla kaplamak için hazırlıklara başladı. Dana önce sathi kaplama ile asfaltlanan ancak yıllar içinde deforme olan yol, sıcak asfaltla kaplanacak.

Yolun dar bölgelerinde genişletme çalışmalarını sürdüren ekipler, yağmur sularının yola taşmaması için şarampolleri temizleyerek belirlenen bölgelere büzler yerleştiriyor. Dolgu malzemesinin serilip, sıkıştırılmasının ardından grup yolu sıcak asfaltla kaplanacak.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.