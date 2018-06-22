Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2018 12:50

Büyükşehir’den Akseki’de üç mahalleye asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki’nin Süleymaniye, Susuzşahap ve Değirmenlik Mahalleleri grup yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı.

Büyükşehir’den Akseki’de üç mahalleye asfalt

22 Haziran 2018 12:50


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Akseki’de Süleymaniye, Susuzşahap ve Değirmenlik Mahallelerinin 2.5 kilometrelik grup yolunu sıcak asfaltla kaplamak için hazırlıklara başladı. Dana önce sathi kaplama ile asfaltlanan ancak yıllar içinde deforme olan yol, sıcak asfaltla kaplanacak.


Yolun dar bölgelerinde genişletme çalışmalarını sürdüren ekipler, yağmur sularının yola taşmaması için şarampolleri temizleyerek belirlenen bölgelere büzler yerleştiriyor. Dolgu malzemesinin serilip, sıkıştırılmasının ardından grup yolu sıcak asfaltla kaplanacak.


Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç