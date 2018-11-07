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Büyükşehir'den Ata'ya saygı gecesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıldönümünde özel bir konserle anacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde özel bir konserle anacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özel bir konser ile anacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı “Beste'den Türkü'ye” konser programı ile Antalyalılarla buluşacak. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı 12 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) özel bir konser verecek.

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