Büyükşehir’den Demre’ye 94 milyonluk yatırım

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Demre İlçesi’nde bir dizi programa katıldı. Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu’yu makamında ziyaret eden Başkan Türel, AK Parti Demre İlçe Teşkilatı Danışma Toplantısı’na katıldı. Hizmetlerini anlatan Türel, Demre’de yapılamaz denilen birçok projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Türel, “Çevreli muhtarımız aramızda. Seçim kampanya döneminde sel felaket yaşandı Çevreli’de. O zaman felaketi önleyecek bir tünel sözü vermiştim. Menderes Türel söz verirse yapar. İnşaatımız devam ediyor tünelin ucu gözüktü. Çevremizi bir felaketten kuruyacak önemli bir yatırımı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Demre’ye yaşam alanı

2014’te göreve gelir gelmez Demre arıtma tesisini hızla tamamlayarak, ilçeyi önemli bir çevre felaketinden kurtardıklarını belirten Başkan Türel, “Bu arıtma tesislerini yapmasaydık bu denizi koruyamaz ve turizmin en önemli cazibe merkezini kaybetmiş olurduk. Demrelilerin denize gireceği düzgün bir sahil projesi yoktu. Kolları sıvadık. Kömürlükteki sahil projesini yaptık. Demre’ye adeta sahilde yeni bir yaşam alanı kazandırdık. Cumhuriyet Meydanı’ndaki görüntü Demre’ye yakışmıyordu. Cumhuriyet Meydanı, Müze Caddesi ve Noel Baba Meydanı düzenleme çalışmalarımızla çok farklı noktaya geldi.”

4 yılda 94 milyonluk yatırım

Dirgen ile Demre’yi birleştiren köprüyü tamamladıklarını belirten Türel, “Demre’de 4 senede 84 kilometre sathi kaplama asfalt,19 kilometre sıcak asfalt, 98 kilometre stabilize yol yaptık. Toplamda 18 milyon TL’lik bir yol yatırımını Demre’de ayırmışız. Daha da yapacağız. İl Özel İdaresi zamanında Antalya’nın tüm köylerine yapılan toplam yatırım 10 milyon lira iken biz sadece Demre’ye 18 milyon TL’lik yol yatırımı yapmışız. Helali hoş olsun. Yine Beymelek kanalizasyon tek başına 18 milyonluk bir proje.”

4 yılda Demre’ye alt ve üst yapısıyla toplam 94 milyon liralık yatırım yaptıklarını açıklayan Başkan Türel, “Eskiden bu Antalya’nın tamamında 10 milyondu. Büyükşehir olarak sadece Demre’de 10 misli bir yatırımı gerçekleştirmişiz. Hakikaten hayaller gerçek oluyor” dedi.

“50 Senelik su sorununu çözdük”

Belören’in su sorunu söz verdiği gibi çözdüğünü kaydeden Başkan Türel, “Belören’e. 40 kilometreden su getirdik. 50 senedir buraya gelen her siyasetçi Belören’in Muskar’ın su problemini çözeceğim diyor diyor, gidiyordu. Bizi de söyleyip unutacak zannettiler. Ama bizde söz ağızdan çıktı mı artık onun gereği yapılır” ifadelerini kullandı.

Fatma nine’nin sevinci

Başkan Menderes Türel, “Hiç unutmuyorum. Yavu’da Fatma Nine’nin su heyecanını. O zamanki Başbakanımız Ahmet Davutoğlu Antalya’da miting kürsüsünde dile getirdi. Biz yolu olmayan Fatma ninemizin evine Başkanla beraber çıktık. Evine girdik maalesef evin durumu içler acısı. O evi de gayet şık bir hale getirdik. Fatma Nine dedi ki 20 yaşımda gelin girdiğim bu eve 66 sene sonra 86 yaşımda su geldiğini gördüm dedi.”

4 Mahalleye su müjdesi

Demre’nin mahallelerine sulama suyu müjdesi veren Başkan Türel, “Gürses, Yavazlar, Yavu, Kapaklı’da 1200 dekar sulama suyu projesi ile ilgili adımları attık. 658 metre yüksekliğe su basacağız. Bu bölgelerin en önemli su problemini çözmüş olacağız. 13 bin 200 metre isale hattı döşeyeceğiz. 10 milyon lira harcayarak bu bölgelerin yıllardır süren su sorununu çözmüş olacağız” dedi.

“Vatandaşın ihtiyacı olduğu an yanındayız”

Demre’de 400’ün üzerinde ihtiyaç sahibine sosyal kart verdiklerini anlatan Türel, “ASFİM’lerimiz, spor merkezlerimiz, ASMEK’lerimiz yüzlerce Demreliye hizmet ediyor. Vatandaşlarımız altın bilezik yani meslek sahibi oluyor. Ve buralarda almış oldukları kurslarla gidiyorlar istedikleri yerlerde iş bulabilme imkânını daha kolay sağlıyorlar. Bir hortum felaketi yaşıyoruz. Sabahında hep birlikte Demre’deyiz, vatandaşımızın her ihtiyacını karşılıyoruz. Anında vatandaşın ihtiyacı olduğunda yanındayız. O yüzden Antalya’da kimse kendini yalnız hissetmeyecek diye bir iddiamız var” şeklinde konuştu.

“Bu davanın neferiyim”

“Bir dünya liderinin yol arkadaşlarıyız” diyen Başkan Türel, “Cumhurbaşkanımızın çalışma temposuna bakınca bizim çalıştık demeye dilimiz varmıyor. Bir taraftan dünya ile meşgul oluyorken bir taraftan Türkiye ile Antalya ile Demre ile birebir ilgileniyor. Biz kişisel hesaplarla siyaset yapan bir siyasi partinin mensupları değiliz. Biz bir dava partisiyiz. Biz bu ülkenim kalkınmasının hem maddi hem manevi kalkınma ile birlikte olacağını ortaya koymuş bir partiyiz. Biz başarısız olursak ne olurunun cevabını 2009’da ben seçimleri kaybettikten sonra Antalya’da hep beraber gördük. Hizmet adına yaprak kıpırdamadı. Onun için biz başarıya mahkûmuz. Onun için biz kişisel düşünemeyiz. Ben bu davanın neferiyim. Askeriyim. Bana desinler ki bugün belediye başkanısın çık Menderes, Demre Belediyesi’nin önünde şimdi senin görevin bekçilik yapmak, vallahi de billahi şapkamı takarım bekçilik yaparım. Benim siyasetten anlayışım budur. Hepimiz böyle düşünmek zorundayız. Seçim kazandık, seçim kaybettik yıldık mı hayır. Daha çok hırslandık. Daha çok çalıştık. Yedi düvele karşı mücadele eden bir Cumhurbaşkanımız var. Biz Cumhurbaşkanımızı bu yolda yalnız bırakmayız. Sorumluluğumuz, yükümüz ağır. O yüzden çok çalışmak zorundayız.”