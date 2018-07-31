Büyükşehirden Elmalı’da asfalt hazırlığı

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Antalya genelinde asfaltsız yol bırakmıyor. 2018 yılı asfalt programı dahilinde çalışmalar devam ediyor. Ekipler Elmalı’nın Avşar Mahallesi grup yolunda asfalt hazırlığına başladı. Yağmur suyunun yola taşmaması için belirlenen bölgelere büz koyarak şarampoller temizleniyor, dolgu malzemesi serilerek silindir ile sıkıştırıyor. Böylece yolun uzun ömürlü olması sağlanıyor.

Çalışmalar bittikten sonra yolun asfalt öncesi hazırlığı tamamlanmış olacak. Başkan Danışmanı İsa Akdemir de, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.