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01 Haziran 2018 11:14

Büyükşehir’den engelli vatandaşa araç

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ilçesi’nde yaşayan İsmail Yılmaz’a (72) elektrikli engelli aracı hediye etti.

Büyükşehir’den engelli vatandaşa araç

01 Haziran 2018 11:14


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven ve AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer aracın teslimi için Kumluca Kavak mahallesinde yaşayan engelli İsmail Yılmaz’ın evine gitti. İsmail Yılmaz’a elektrikli engelli aracı hediye edildi.


Başkan Türel, İsmail Yılmaz’a bir isteğinin olup olmadığını sordu. İsmail Yılmaz, aslen Uşak’lı olduklarını, Kumluca’da sera işçisi olarak çalışan Oğlu Musa Yılmaz’ın yanında kaldığını, engelli aracı temin ettikleri için kendilerine teşekkür ettiğini, gelmelerinin bile kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.


İsmail Yılmaz’ın oğlu Musa Yılmaz ise, “Babam 1986 yılında, akciğerlerindeki bir rahatsızlık nedeniyle tedavi gördü. O tedaviden sonra yakları tutmamaya başladı. İlk zamanları asayla yürüyebiliyordu. Son yıllarda hiç ayağa kalkamaz oldu. Babamın rahat hareket edebilmesi için bu aracın temininden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Kumluca Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.




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