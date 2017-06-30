Büyükşehirden engelsiz hizmet

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya için tahsis ettiği Engelsiz Ulaşım Aracı sayesinde engelli vatandaşlar, hastane, kaymakamlık, adliye gibi zorunlu ulaşım ihtiyaçlarında kamu kurumlarına çok daha rahat ulaşabiliyor. 8 aydır hizmette olan Engelsiz Ulaşım Aracı, engelli vatandaşlar ve yakınlarının her an hizmetinde. 1 şoför ve 1 hostesin görev yaptığı ücretsiz ulaşım aracı sayesinde engelli vatandaşlar işlemlerini çok daha kısa sürede ve rahat bir şekilde yerine getirebiliyor.

Engelsiz araç işimi kolaylaştırdı

Alanya’da yaşayan Engelli vatandaş Mehmet Barcın, “Engelsiz Ulaşım Aracı sayesinde hastane, diş hastanesi, adliye, kaymakamlık ve diğer resmi kurumlardaki işlerimi çok rahat bir şekilde hallediyorum. Önceden randevu alıyorum ve ardından araç gelip beni evimden alıyor ve işimi hallettikten sonra yine evime bırakıyor. Allah bu hizmeti ayağımıza getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’den razı olsun” dedi.

“Engelleri kaldırıyoruz”

Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Aynı anda iki engelli vatandaşın taşınabildiği Engelsiz Ulaşım Aracı, hem akülü hem de tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlara hizmet veriyor. Bu hizmetten resmi dairelerde işi olan engelli vatandaşlarımız yararlanıyor. Alanya Kestel’deki hizmet birimimizden ihtiyaç duyan vatandaşların 0 242 518 23 41 numaralı telefondan 08.00-17.00 saatleri arasında randevu almaları gerekiyor. Vatandaşımıza en iyi hizmeti verebilmek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.