Büyükşehir'den eşya yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike'de 3 çocuğuyla yaşamını sürdüren kadına eşya yardımında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yardıma muhtaç kişilere konteyner ev, beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, mutfak eşyası ve giysi yardımında bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Finike'nin Karşıyaka Mahallesi'nde 3 çocuğuyla zor şartlarda yaşamını sürdüren Fadile Ülgen'e yardım eli Büyükşehir'den geldi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Ülgen'e halı, yatak, baza, giysi dolabı, battaniye, sehpa ve perde verildi. İhtiyaç sahibi aile kendilerini yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.