Büyükşehir’den Finike’ye 172 milyonluk yatırım

Büyükşehir Belediyesi Finike’de iftar sofrası kurdu. İftar yemeğine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç, Atay Uslu, Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. İftar sonrası Vali Karaloğlu, iftar öncesi milletvekili Atay Uslu ile Finike’de devam eden hastane, kaymakamlık, baraj, sulama tesisleri, imam hatip lisesi inşaatları ile Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı öğrenci yurdunu incelediğini belirterek, “Şunu gördük ki Finike ve Batı Antalya’da bugüne kadar görmediği bir kamu hizmeti yatırımı var. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımızın, milletvekillerimizin çok büyük katkısı var. Finike’de yapılmakta olan yatırımlara baktığımızda, bundan önce Cumhuriyet döneminde yapılmış bütün yatırımlara denk bir yatırımımız var. Bunlar tamamlandığında Finike çok daha iyi olacak” diye konuştu.

Türel: “15 Temmuz’u unutturmayacağız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de vatandaşların Kadir gecesini kutladı ve Ramazan ayının huzur ve bereket getirmesini diledi. “Bu kutsal gecede 15 Temmuz’da milletin şerefini kurtaran şehitlerimizi unutmamak, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetini unutmamak kıymetini bilmek gerekir” diyen Türel, “15 Temmuz’u üstünden daha bir sene bile geçmeden unutanlar oluyor. Devletin altına 50 senedir dinamitler konulmuş. Devletin içinden bunu temizlemek kolay değil. Herkesin bu mücadeleye katılması, buna destek vermesi gerekir. Şehitlerimizin aziz hatırası için bu davayı sonuna kadar devam ettireceğiz. Bunu Finike’nin yiğit insanları etrafında bir kez daha tekrarlıyorum. Bu güzel iftar sofrasında huzur ve barış içerisinde birlikte olmamızı sağlayan şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

Hayaller gerçek oldu

Seçim döneminde Finike’ye verdiği sözleri tutmanın mutluluğu içinde olduğunu belirten Başkan Türel, “Buraya bundan birkaç sene önce geldiğimde adliye binası, hastane binası konuşuluyordu. Şimdi bu inşaatlar çıkınca acaba bu projeler hayal diyenler bu mübarek gecede bir vicdan muhasebesi yaparlar mı. Bunlar Finike’de yapılmaz diyenler inşallah bir nefis muhasebesine kendilerini bu mübarek gecede çekerler. Biz sizin için çalışıyoruz işte belediye olarak yaptıklarımız ortada. Finike öğrenci yurdumuz bugün 5 yıldızlı bir otel niteliğinde yükseldi kısa bir süre sonra inşallah açılışını yapmış olacağız.”

Hal sezona yetişecek

Sahilkent Toptancı Hal projesini sezona yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Türel, “Onun da büyük bir bölümü tamamlandı. Finike’nin en büyük hayaliydi şimdi bu da gerçekleşiyor. Mezbaha projemizi hizmete açtık hem Finike’mize hem Kumluca’mıza hijyenik en çağdaş mezbaha artık hizmet verecek. 3 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu yapıyoruz” diye konuştu

Finike Cami’ne Eroğlu Nuri’nin ismi verilecek

Finike’nin siluetini bambaşka bir güzelliğe kavuşturacak Finike camii projesinde hafriyat çalışmalarının başladığını söyleyen Türel, şunları söyledi: “Finike Camimiz artık denizden Finike siluetinde bambaşka bir manzarayı ortaya çıkartacak. Camimizin adını da Finike’nin en önemli zatlarından bir tanesi Sinan-ı Ümmi’nin hocası Eroğlu Nuri ismiyle taçlandıracağız. Eroğlu Nuri Camii’nin de açılışını inşallah en kısa zamanda yapmış oluruz.”

172 Milyonluk yatırım

Finike Kadınlar Plajı için gerekli izinlerin alındığını belirten Başkan Menderes Türel, “Gördüğünüz gibi adliyesinden hastanesine, hastanesinden yurduna, yurdundan haline, halinden Finike’nin altyapısına, kanalizasyonuna kadar birçok hizmeti artık 3 senede ya tamamladık ya da tamamlamak üzereyiz. Ve sadece Büyükşehir Belediyesi olarak Finikemizde alt yapısıyla, üst yapısıyla, ASAT’la, Büyükşehirle 172 milyon liralık yatırım başladı ve devam ediyor. Bir kısmı da hizmete girdi. Sizlere helali hoş olsun. Sizlerin duaları ile bunlar gerçekleştiriliyor. Sizlerin destekleri ile gerçekleşiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin bu yükseliş hamlesi sizlerin destekleriyle ortaya çıkmasaydı hala bu hizmetleri Finike olarak bekliyor olabilirdik. O yüzden bu hizmetlerin gerçek mimarları bize dua ve destekleri ile sizlersiniz.”

Esnafı ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, iftardan sonra, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Büyükşehir Belediyesi Finike Koordinatörü Necati Bahçeci’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kadir Gecesi programına katılmak üzere Elmalı’ya hareket eden Başkan Türel, yol üzerinde bulunan Arifköy Pazar yerini ziyaret ederek, esnafla buluştu, Kadir Gecelerini kutladı. Ardından Elmalı’ya geçen Başkan Türel, Ömer Paşa Camii’ndeki Kadir Gecesi programına katıldı, Sakal’ı Şerif’i ziyaret ederek, dua etti.