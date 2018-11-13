Büyükşehir'den Gazipaşalı çifte konteynır ev

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'da derme çatma bir barakada yaşayan çifte konteynır ev yardımında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, konteynır evleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Gazipaşa'nın Kızılgüney Mahallesinde derme çatma bir barakada yaşayan Ali-Arife Yeter çiftine konteynır ev yardımı yapıldı. Kızılgüney mahallesine yerleştirilen konteynır evin anahtarları Yeter çiftine teslim edildi.

Duygu dolu anlar yaşandı

Yıllardır içerisine yağmur suyu alan, ziyaretine gelen çocuklarını dahi yatıracak bir yeri olmayan Ali-Arife Yeter çifti, yeni evlerine kavuşunca duygu dolu anlar yaşadı. Ali Yeter, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz, sosyal hizmetler uzmanını bize gönderip nelere ihtiyaç duyduğumuzu sordular. Ben de bir eve ihtiyaç duyduğumuzu söyledim. Çok geçmeden bize evimizi gönderdiler. Çocuklarımız bayramlarda yanımıza geldiğinde yatmadan geri giderlerdi. Önümüz kış, zor durumda kalabilir, daha önceki evimiz üzerimize yıkılabilirdi. Ben, başta Menderes Başkana ve emeği geçen herkese en sonsuz saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Kötü durumda olan mevcut evinin neredeyse yıkılmak üzere olduğunu söyleyen Arife Yeter ise, “Akşamları korkarak uyuyordum. Evim yağmur yağarken içeriye su alıyordu. Zor şartlarda yaşıyorduk. Hiç unutmayacağım bu iyiliğinizi” dedi.