Büyükşehir’den gençlere destek

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Eğitim ve Danışma Merkezi, karşılaştıkları sorunlarla başa çıkmakta zorlanan ve profesyonel bir danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyan gençlere uzman ekiplerle destek oluyor. Gençlik Eğitim ve Danışma Merkezi’nde sınava hazırlanan gençlere sosyal, psikolojik ve eğitim desteği, gençlerin okul başarılarının artması konusunda rehberlik hizmeti, sınav kaygısı ve stresi ile başa çıkma becerileri, mesleki seçim ve kariyer planı, öfke kontrolü, özgüven problemi ve kendini ifade etme becerisi gibi hizmet veriliyor.

Tamamen ücretsiz

Gençlik Eğitim ve Danışma Merkezi’nde sadece gençlere değil, aile içi problem yaşayan gençlerin ailelerine de destek sağlanıyor. Böylece genç bireylerin ve ailelerin aile içi ve sosyal iletişim becerilerinin geliştirilmesine de katkı sağlanıyor. Birebir yapılan görüşmeler yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında değişiyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen eğitim ve danışma hizmetinin Antalya’da başka bir örneğinin olmadığının altını çizen Psikolog Şakir Üzülen, “Çocuk ve gençlere yönelik yaşamış oldukları sıkıntılara yönelik aileleri de kapsayan bir hizmet sunmaktayız. Gelen taleplere göre çocukları zihinsel ve ruhsal açıdan değerlendirme ve gerekli görüldüğünde yönlendirme yapıyoruz. Gençlerimiz sorununu kabul ederek, çözüm arayarak gelirse daha hızlı sonuca ulaşıyoruz. Gelen gençlerimizde farkındalık oluşuyor, bu farkındalıkla birlikte birey kendisinde değişimi sağlıyor. Herhangi bir seans sınırlamamız yok. Bazen ilk görüşmede bir yönlendirme yapıyoruz, kimi zamansa problem aşılana kadar seanslarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.