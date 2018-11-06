Büyükşehir'den ibadethane ve okullara bakım onarım

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya'nın farklı noktalarında kutsal mekanların fiziki eksikliklerini gideriyor. İmamlı ve Hocalar Camileri'nden çalışmalara başlayan ekipler, her iki caminin de iç ve dış boyasını yenileyerek halkın hizmetine sundu. Ekiplerden alına bilgiye göre 8 caminin de belirlenen program dahilinde iç ve dış cephelerinin boyaları yapılacak. Ayrıca tuvaleti ve şadırvanı olmayan camilerinde bu eksiklikleri giderilecek.

Okulların eksiklikleri gideriliyor

Antalya'da eğitimin en büyük destekçilerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi, tüm imkanları ile öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almaları için eksikleri gideriyor. Bu bağlamda Alanya'da Yalçı İlk Öğretim okulunun çatısının yapılması ve boyanması Paşaköy okulunun bahçesine parke yapılması ve okulun boyanması talepleri de belirlenen program dahilinde önümüzdeki süreçte yapılarak vatandaşın hizmetine sunulacak.