Büyükşehir’den Kaş’a 272 milyon TL’lik yatırım

Kaş’a 3 yılda 272 milyon TL’lik bir yatırım yaptıklarını dile getiren Başkan Türel, ilçenin yıllardır süren sorunlarını ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iftar sofrasını bu kez Kaş’a kurdu. Kaş Cumhuriyet Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleşen iftar programına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Ak Parti Kaş İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İftar yemeğinin ardından Kaşlılara seslenen Başkan Türel, “Tüm engellere rağmen her yerde ilklere imza atarak Antalya’mızı tüm ilçeleriyle yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Terminalin temelleri yükseliyor

Kaş’ta yıllardır çözüm bekleyen sorunları ortadan kaldırdıklarını ifade eden Türel, “Kaş’ta yaptıklarımız ortada. Gömbe’de senelerdir içme suyu kanalizasyon sorunu konuşulur dururdu. Birkaç senede yaptık, tamamladık, hizmete açtık. Kaş’ın terminal projesi, yine senelerdir konuşulan bir konuydu. “Ah bir taşısak” denirdi. Bu terminal alanında çok güzel bir proje inşallah gerçekleşecek. Ağulu’da temelleri yükseliyor, binalar yükselmeye başladı. Danışma, bekleme salonu, güvenlik, turist danışma ofisi, polis, zabıta, emanet, otopark, her şeyiyle fevkalade çağdaş bir terminal Kaş’ımızda hizmete girecek. Yaklaşık 8 milyon TL’ye yakın bir yatırımla bunu gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Kaş’ın toptancı halleri birleşiyor

Turizmde olduğu kadar tarımda da Kaş’ın çok ciddi bir potansiyeli olduğunu belirten Türel, Antalya’nın en büyük toptancı halini Kaş’a yapacaklarını müjdeledi. Türel, “Kaş’ımızın artık farklı yerlerdeki toptancı hallerini, Kınık Toptancı Hali’nde bir araya getireceğiz. Muhtemelen Antalya’nın en büyük hali Kaş’ta olacak. Doğu’da Alanya’da, Batı’da Kaş’ta yapıyoruz. Merkezde de toptancı hal projemiz var. Bunun 300 bin metrekarelik kısmının projesini tamamlayıp, ilk etapta hizmete sunmaya çalışacağız. Şu an Antalya’daki mevcut Toptancı Hal’in büyüklüğü 250 bin metrekaredir. Kaş’ta çok daha geniş bir alanımız var. İlk etapta 300 bin metrekaresini inşallah tamamlayacağız ve 150 milyonluk bir yatırım olacak” şeklinde konuştu.

Ova ve Çavdır’a verilen sözler tutuluyor

Ovalıların spor tesisi, Çavdır’ın ise düğün salonu taleplerine de değinen Başkan Türel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dün arkadaşlarımızla konuştum. Kaş’ta Ova’mıza bir sözümüz vardı. Spor tesisi yapacağız demiştik, spor salonunu öncelikli yapacağız ve orada da 2 milyonluk bir yatırımla en kısa zamanda hizmetini sağlamış olacağız. Yine Çavdır’da bir düğün salonu, bunu da en kısa zamanda gerçekleştirmiş olacağız. Altyapısıyla, üstyapısıyla köylere yaptığımız, beldelerimize yaptığımız çalışmalarla çok önemli hizmetleri Kaş’ımızla buluşturuyoruz.”

Çukurbağ’da kanalizasyon sorunu bitiyor

Doğal güzellikleriyle önemli bir turizm merkezi olan Çukurbağ Yarımadası’nda da altyapı çalışmalarının tamamlanacağını ifade eden Türel, “Çukurbağ Yarımadası’nda kanalizasyon çalışmalarına turizm sezonu sonuna kadar ara verildi ama sezon bitsin, Ekim ayında yeniden başlarız. Kaş Çukurbağ’daki kanalizasyon çalışmasını da tamamlayacağız ve o güzelim yarımadamızı da bir altyapı riskinden kurtarmış olacağız” dedi.

Toplam yatırım 272 milyon TL

Kaş’ta 3 yılda tamamlanan ve devam etmekte olan projelerin yaklaşık 272 milyon TL değerinde olduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Şöyle alt alta topladığımızda Kaş’ımızda yaklaşık 272 milyon TL’ye yakın bir yatırımdan bahsediyoruz. Bunlar projeleri başlayan ve devam etmekte olan çalışmalarımız. Kaş’ımıza helali hoş olsun, feda olsun. Kaşlılar her şeyin en güzeline layıktır. Bunların hepsi sizin için, bu hizmetlerin gerçek mimarları sizlersiniz. Sizler bizleri desteklemeseydiniz, bu görevlere getirmeseydiniz acaba bu hizmetler olur muydu? Geçmişte 5 yıllık ara verdiğimizde Antalya’da maalesef hizmet adına hiçbir şey olmadığını hep birlikte gördük. İşte sizin dualarınız ve desteklerinizle bugün bu hizmetleri yapabiliyoruz. O yüzden ben Kaş’ta yaptığımız bütün hizmetlerde bize verdiğiniz destekler, göstermiş olduğunuz sabırdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu hizmetlerin gizli kahramanları siz sevgili Kaşlı hemşehrilerimi alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.

Şehit ve gazileri unutmadı

Şehit ve gazileri de unutmayan Başkan Türel, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Böylesine güzel bir iftar sofrasında sizlerle olmak benim için büyük bir onur ve gurur vesilesi. Bugün burada barış ve huzur içerisinde aramızda yabancı misafirlerimiz de var, onlarla birlikte, sizlerle birlikte böyle bir sofrayı paylaşabiliyorsak bunu bu vatan için canını veren, kanını akıtan şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun, tüm gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Böylesine güzel, mütevazı soframızda böylesine insan zenginliği olan bir ortamda sizlerle buluşmamıza vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum.”