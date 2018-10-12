Büyükşehir'den Kepez'e 2.2 milyar TL'lik yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 4.5 yılda Kepez'e 2.2 Milyar TL'lik yatırım yaptığını söyleyen Başkan Menderes Türel, Kepez'in Antalya'nın arka bahçesi olmaktan çıkıp Antalya'nın ön bahçesi haline geldiğini söyledi. Türel, Kepez Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin el ele vererek Kepez'i daha da ileriye taşıdığına dikkat çekerek, bunun sonucu olarak Kepez'de modern şehirciliğin en güzel örneklerinin görülmeye başlandığını ifade etti.

Kepez Belediyesi tarafından Avni Tolunay Caddesi üzerinde yeniden düzenlenerek hizmete açılan Tek Sarnıç Parkı'nın açılış törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Son 1.5 aydır Kepez Belediyesi tarafından hayata geçirilen birbirinden değerli yatırım ve hizmetlerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu açılışların hepsi belediyecilik açısından Kepez'e katma değer sağlayan eserler” dedi.

“Kepez Antalya'nın ön bahçesi oldu”

Kepez'in 2004 yerel seçimleri öncesine kadar ihmal edilmiş bir bölge olduğuna dikkat çeken Başkan Türel şöyle konuştu:

“Kepez'in altyapısı yoktu. Gecekondu sorunu had safhadaydı. Ve böylesine modern parklar, modern eserler görebilmek mümkün değildi. O dönem Kepez'e arka bahçe gözüyle bakanlara bir uyarıda bulunmuştuk. Kepez artık Antalya'nın arka bahçesi değil biz göreve geldiğimizde Antalya'nın ön bahçesi olacak demiştik. İşte bugün artık bunun gerçekleştiğini görmenin gururunu, mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Bugün artık Kepez'de ana caddelerden geçiyorken baktığınızda birkaç bölge hariç oda çok az bir bölümü kapsar, gecekondu görebilmeniz mümkün değil. Modern şehirciliğin en güzel örneklerini görüyorsunuz.”

“Kepez'de yeni bir vizyonu ortaya koyuyoruz”

Büyükşehir Belediyesi'nin büyük ölçekli planlar yaptığı için şehrin vizyonunun belirlenmesinde önemli bir misyona sahip olduğunu vurgulayan Türel, “Kepez'de bambaşka bir çehreyi, bambaşka bir ufku ve vizyonu ortaya koyacak planlama çalışmalarını Kepez Belediyesi ile ortaklaşa yürütüyoruz. Çok önemli imar düzenlemeleri yaparak vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözümlenmesine katkı koyuyoruz. Düden ve etrafındaki 900 konutun mülkiyet sorunlarının çözülerek, 3 milyon metrekarenin üzerindeki yeşil alanın artık bizim için yeni bir proje ve gündem maddesi olması da bunlardan bir tanesidir” ifadesini kullandı.

“Dünya rekorları kırıyoruz”

3. Etap raylı sisteminin Varsak'a uzandığını söyleyen Türel, “Araçlarla birlikte neredeyse 1 milyar TL'lik Antalya'nın en büyük projesi. İşte görüyorsunuz artık raylar döşeniyor. Birkaç ay önce başladığımız Varsak- Otogar etabında inşallah yılbaşında trenler rayların üstünde yürümeye başlayacak. Dünya rekorları kırıyoruz” dedi

Antalya yeni bir çevreyolu kazanacak

Kepez'de Altınova Bulvarı'nın devamında Varsak'tan Korkuteli Kavşağı'na çıkacağını belirten Başkan Türel, “Antalya'ya yeni bir doğu çevre yolu, alternatif bir yol olacak. Korkuteli kavşağından artık gelenler havaalanı, Aksu, Serik, Manavgat, Alanya istikametine gidecekse Korkuteli kavşağından Varsak'a inerek dosdoğru istediği yöne gidebilme şansına sahip olacak” diye konuştu.

“Hayaller gerçek oluyor”

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 4.5 yılda Kepez'e 2.2 Milyar TL'lik yatırım yaptığının da altını çizen Başkan Türel, “Hayaller gerçek oluyor. Tabi bu hizmetlerin hepsi sizin sayenizde oluyor. Birlik beraberlik sayesinde oluyor. Bunları geçmişte gördük birlik beraberliğimizi sağlayıp biz olmayı başaramadığımızda ve sizlerin destekleriyle, çalışkan kadrolar bu görevlerde olmayınca Antalya maalesef bu hizmetlere kavuşamadı. Bizim için siyaset sizlere hizmet etmekten başka hiçbir şey değildir” şeklinde konuştu.