Büyükşehir’den Kırcamiye jet onay

Antalya Büyükşehir Belediyesi yıllardır yılan hikâyesine dönen Kırcami planları ile ilgili bayram öncesi bölge halkına bayram müjdesi verdi. Muratpaşa Belediyesi, Fener, Çağlayan, Güzeloluk, Yeşilova, Kircami, Zümrütova ve Tarım Mahallelerini kapsayan parselasyon dosyasına yapılan itirazları 15 Ağustos Çarşamba aynı gün Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdi. Antalya Büyükşehir Belediye Encümeni de jet hızıyla toplandı. Kırcami planlamasındaki 7 mahallenin parselasyon dosyasını değerlendiren Encümen üyeleri hiç bekletmeden itirazları onayladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kırcami sorununun çözümüne yönelik koordineli çalışarak vatandaşların beklentilerini kapsayan imar uygulamalarının hayata geçecek olmasından son derece memnun olduğunun altını çizdi.