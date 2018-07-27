Büyükşehir’den konteyner ev ve eşya yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike’ye bağlı Saklısu Mahallesi’nde oturan 71 yaşındaki Dudu Ortaç’a yardım eli uzattı. Fiziki durumu yetersiz, kullanılmaz bir halde olan evinde yaşamını sürdüren Ortaç’a öncelikle konteyner ev yardımında bulunuldu. Ardından eşya yardımı yapılarak Dudu teyze sıcak bir yuvaya kavuştu. Yaşadıkları karşısında çok duygulanan Dudu Ortaç, “Zor günlerimde beni yalnız bırakmadınız. Menderes başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin yardımları için çok teşekkür ediyorum’’ dedi.