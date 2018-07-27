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27 Temmuz 2018 12:24

Büyükşehir’den konteyner ev ve eşya yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike ilçesi’nde harabe bir evde yaşamını sürdüren 71 yaşındaki Dudu Ortaç’a konteyner ev ve eşya yardımı yaptı.

Büyükşehir’den konteyner ev ve eşya yardımı

27 Temmuz 2018 12:24


Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike’ye bağlı Saklısu Mahallesi’nde oturan 71 yaşındaki Dudu Ortaç’a yardım eli uzattı. Fiziki durumu yetersiz, kullanılmaz bir halde olan evinde yaşamını sürdüren Ortaç’a öncelikle konteyner ev yardımında bulunuldu. Ardından eşya yardımı yapılarak Dudu teyze sıcak bir yuvaya kavuştu. Yaşadıkları karşısında çok duygulanan Dudu Ortaç, “Zor günlerimde beni yalnız bırakmadınız. Menderes başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin yardımları için çok teşekkür ediyorum’’ dedi.




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