Büyükşehir’den Korkuteli alt yapısına 3 yılda 75 milyonluk yatırım

Büyükşehir Belediyesi’nin Korkuteli’nde düzenlediği iftar yemeğine katılan Başkan Menderes Türel, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Vatandaşların bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir gecesini kutlayan Başkan Türel, “Günlük hayat işlerine, hayatın galesine, hayatın telaşına kapılmış bizler için Ramazan ayı en büyük ilaçtır. Çünkü normal zamanlarda her gün Antalya’nın işlerini, sorunlarını, projelerini konuşuyoruz. Ramazan dışında Korkuteli’ne yine geliyoruz, birçok kez geldik. Şu 3-4 sene içerisinde kaç defa geldim hatırlamıyorum. Her vesile ile ya bir hizmet açılışı, ya bir projenin denetimi ya da bir temel atma töreni için geliyoruz. Bugün de mübarek iftarı birlikte açmak, birlikte dua etmek için beraberiz” dedi.

Hızla toparlanıyoruz

Bu yıl turizmde ve tarımda geçen yıla göre daha iyi bir sene yaşandığını belirten Türel, “Geçen sene terör, Rusya problemi ve 15 Temmuz hainliği sebebiyle çok kan kaybettik. Şimdi hızla toparlanıyoruz, inşallah seneye çok daha iyi olacak. Bu düzelme de kendiliğinden olmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ben şahidim, birlikteydik, Sayın Putin ile hem turizm için hem tarım için Antalya’yı masasından eksik etmiyor. Birçok konuyu müzakere ediyor. Masada bizzat Antalya konuşuluyor. Antalya’nın turizmi, meyvesi, sebzesi, domatesi o zirvede konuşuldu. Bu yüzden iyi şeylerin kıymetini bilmek gerekir. 15 Temmuz’da bu milletin şerefini kurtaran şehitlerimizi unutmamak, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetini unutmamak, kıymetini bilmek gerekir. 15 Temmuz’u unutturmayacağız.”

Kanalizasyona 16 milyon lira

Büyükşehir Belediyesi’nin Korkuteli’ne yaptığı hizmetleri hatırlatan Başkan Türel, “Korkuteli’nde tamamladığımız otogar hizmeti, toptancı hal hizmeti, Fatih Caddesi unutuldu bile. Bu hizmetleri acaba kaç sene bekleriz diye konuşuluyordu Korkuteli’de. Ayağımızın tozuyla geldik çok kısa bir sürede tamamlamak nasip oldu. Bunların dışında Korkuteli’nin çok önemli alt yapı problemleri vardı. Kanalizasyon adeta kanayan bir yaraydı. 8 mahallemizde; Alâeddin, Aşağıpınar, Karşıyaka, Kiremitli, Sanayi Sitesi, Küçükköy, Uzunoluk ve Yenimahalle’de kanalizasyon çalışmalarını tamamladık. 16 milyon liralık bir çalışma” diye konuştu.

Manay’a 41 milyon liralık içme suyu projesi

41 milyon lira yatırım bedelli Manay İçme Suyu Projesi’nin gündemlerinde olduğunu anlatan Türel, “Sadece ASAT olarak Korkuteli ye 75 milyon TL’lik alt yapı yatırımı gerçekleştirmişiz. Helali hoş olsun. Bunların hepsinin gerçek mimarı sahipleri sizlersiniz. Sizler sabır etmeseydiniz biz bu hizmetleri başaramazdık” dedi.