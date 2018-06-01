Büyükşehir’den Kumluca’da iftar

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, iftarını Kumlucalı vatandaşlarla birlikte yaptı. Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşen iftar yemeğinde Başkan Türel’e ilgi yoğun oldu. Türel, iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Türel, “Müslüman dünyanın öncüsü ve lideri olarak Filistin’den Suriye’ye, Arakan’dan Somali’ye kadar mazlum halkların haklarını ve hukukunu savunmayı görev olarak gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye’yi büyük bir güce dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz” dedi.

“Vız gelir tırıs gidersiniz”

Başkan Türel, Gezi olayları, 17-25 Aralık olayları ile bağımsız ve lider bir Türkiye’yi dizlerinin üzerinde çökertmek isteyip başaramayanların ardından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne başvurduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletin darbecilerin karşısında dimdik durduğunu anlatan Türel, “Şimdi bir başka düzenbazlıkla Türkiye’yi esir alacaklarını sanıyorlar. Ekonominin dinamikleriyle, döviz kuruyla, dolarla, avroyla oynayarak büyüyen ve gelişen Türkiye’yi istikrarsızlıkla terbiye edeceklerini sanıyorlar. Biz de inanç ve milletin desteği oldukça vız gelirsiniz, tırıs gidersiniz. İşte görüyorsunuz seçim arifesinde parlatılan döviz kuru oyununu da bozduk ve hamdolsun” şeklinde konuştu.

“Takoz siyaseti”

Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi arasında en büyük büyüme oranının Türkiye’de olduğunu belirten Başkan Türel, “Sadece ülkemizi değil Antalya ve gözbebeğimiz Kumluca’mızı adeta bir hizmet terminaline dönüştürüyoruz. Antalya’da yatırım hizmet ve vizyon projeler bitmiyor. Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da projeleriniz hususunda yeni açılım yapmak istediğimizde engel çıkarmak isteyenler var. Bu takoz siyaseti her yerde çok net görüyoruz. Yapıcı eleştirilerin bize yol göstermesini bekliyoruz maalesef bundan Antalya’da uzak, Türkiye’de uzak” ifadelerini kullandı.

“Destek sizden hizmet bizden”

Kumluca’da hizmetlerin bereketle geldiğini anlatan Başkan Türel, “Beykonak sahil tesisleri denize sıfır mükemmel bir proje oldu. Karagöl yaylasında 100 senelik su sorununu çözdük. Mezbahasından, içme suyu projelerine kadar birçok hizmet yapıyoruz. Karağaç içme suyu projesinden 13 mahalle faydalanıyor, 50 milyon TL’lik projeden bahsediyoruz. Yenicepınar içme suyu 70’li yıllardan bu yana sorun. Hamt olsun başladı bitti. Bu hizmetler sizlerin sayesinde oluyor. Bize güç vermeye devam edin” diye konuştu.

Başkan Türel iftar sonrası, eski Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ile birlikte yeni Belediye Başkanı Yusuf Göven’i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi ve Antalya’ya özgü geleneksel reçellerden hediye etti.