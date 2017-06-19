Büyükşehir’den Kumluca’ya 3 yılda 124 milyon liralık yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iftar sofrası bu kez Kumluca’da kuruldu. İftar yemeğine Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kumluca Kaymakamı Polat Kara, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Hep birlikte oruçların açılmasının ardından, Başkan Türel, Ramazan aylarını ve yakınlaşan Ramazan Bayramı’nı kutladı. Şehitleri de anan Türel, “Bugün burada böylesine güzel bir iftar sofrasında bir araya gelebiliyorsak elbette bize bu imkanı bu vatan için canını, kanını veren şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onlara minnet borçluyuz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabırlar niyaz ediyoruz. Gazilerimize de Allahtan uzun ömürler diliyoruz. Her zaman söylüyoruz; tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet 780 bin km2’lik sınırlarımız içerisinde ilelebet devam edecektir. Bu, sizlerin iradesi ile şehitlerimizin ve gazilerimizin ve bu ülkeye hizmet veren herkesin katkısı ile olacaktır” dedi.

Geceyi gündüze kattık

“İftar sofraları Allah’ın sofrasıdır” diyen Türel, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı bize sizlerin emanetidir. Çok çalışıyoruz üretmeye gayret gösteriyoruz, her ilçemize her mahallemize hizmet götürmeye çalışıyoruz. Tabi ki bunları tek başımıza yapmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Antalya’ya olan desteğini artık bilmeyen kalmadı. Rusya’daki zirvede bile Antalya konuşuluyor. Yatırımlarımızın birçoğunda hükümetimizin büyük desteği var. Burada değerli Kumluca Belediye Başkanımızla elele vermemiz, çok güzel bir sinerjiyle çok önemli hizmetlere vesile oluyor. Antalya’nın bu şanslı dönemini değerlendirmek üzere geceyi gündüze kattık.”

Kumluca mezbahası hizmette

640 kilometrelik sahil sınırı olan bir coğrafyada hizmet verdiklerine dikkat çeken Başkan Türel, kurdukları MUBİM sistemi ile muhtarların artık sorunları belediyeye gelmeden bilgisayar ve cep telefonu üzerinden şikayetlerini iletebildiğini, kendisinin de bu şikayet ve talepleri izlediğini anlattı. Kumluca Mezbaha projesini hizmete açtıklarını hatırlatan Başkan Türel, “İşletmesini Kumluca Belediyemiz yapacak, Kumluca ve Finike belediyelerimize hizmet verecek. Kumluca’nın en çağdaş en hijyenik mezbahası da hizmete girmiş durumda” diye konuştu.

100 yıllık sorun çözüldü

Türel, Kumluca’ya kazandırdıkları diğer hizmetleri şöyle sıraladı: “Mavikent ve Beykonak toptancı hallerimizi birleştirdik. Alt yapıda yaptığımız çalışmalarda Kumluca’da çok değerli hizmetler ortaya çıktı. Karagöl yaylasının 100 yıllık su sorunu çözüldü. İncircik Mahallesi’nde 12 bin 500 metrelik tüm içme suyu şebeke hatları ile Büyükalan Mahallesinde 3 bin metrelik ana boru hat değişimi gerçekleştirdik. Yeni Kışla Mahallesi içme suyu hattı alt yapı çalışmaları tamamlanarak Köy Yolu mevkiine su verilmeye başlandı.

En büyük proje Karaağaç

Karaağaç İçme Suyu Projesi’ne ayrı bir parantez açan Başkan Menderes Türel, “Karaağaç içme suyu projesi en büyük projelerimizden bir tanesi. Kumluca’nın Karacağaç mevkiinden gelen içme suyu ile Çaltık, Karağaç, Güzören, İncirlik, Erentepe, Belen, Yazır Adrasan, Seyremit mevkii, Yeşilköy, Karacaören, Yenikışla ve Çayiçi Mahalleri olmak üzere 13 mahallemizin içme suyu ihtiyacı inşallah bu proje ile karşılanacak. İmalat çalışması artık başladı. Kaynaktan 824 metreküp su alınacak, bütün bölgeye 112 bin 775 metre içme suyu hattı yerleştirilecek. 28 Mart 2017 tarihinde hep birlikte temelini atmıştık. Ve sadece bu proje bedeli 50 milyon lira.”

Yenicepınar hayali gerçek oldu

Yenicepınar İçme suyu ve Sulama Suyu Projesi ile Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkiinin içme suyu ihtiyacının karşılandığını belirten Türel, “Artan su ile de seralarımızın tarım arazilerimizin sulama suyu ihtiyacı karşılanmıştır. Kumluca’nın, Hüsamettin Başkanın kaç senelik hayali idi. Uzun senedir bu proje bekleniyordu. İçme suyu 2 metre kotundan alınarak çift terfi istasyonu ile 350 koduna çıkarılıyor. Buradan da mahallemizin içime suyu ihtiyacı karşılanıyor. Proje yatırımı yaklaşık 2 milyon lira olup toplam hat uzunluğu ise 4 bin 793 metredir” diye konuştu.

3 yılda 124 milyonluk yatırım

Eskiden Antalya’nın Kumluca’dan Kaş’a, Gazipaşa’ya tüm köylerine bir senede10 milyon liralık yatırım yapılabildiğini anlatan Türel, Büyükşehir Yasası’ndan sonra Büyükşehir Belediyesi olarak Kumluca’da başlattıkları, devam eden ve tamamlanan projelerin toplam yatırım bedellerinin 124 milyon liraya ulaştığını söyledi.