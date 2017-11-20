Büyükşehir’den Mavi Kart Uygulaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izni ile Yeni Balıkçı Barınağı ve Kumluca İlçesi Adrasan Mahallesi’nde Atık Alım Tesisi ve Mavi Kart Sistemi kurdu. Proje ile gemi, yat ve diğer deniz taşıtlarının sintine, pis su, çöp ve diğer atıklarını bu tesislere boşaltmaları sağlanarak, deniz kirliğinin önlenmesi hedefleniyor.

Kooperatiflere ücretsiz devir

Adrasan Mahallesi’nde kurulan Atık Alım Tesisi’nde bulunan 15 tonluk atık su tankı, 3 tonluk sintine tankı, 1 tonluk atık yağ tankı, 3 adet pompa ve 2 adet kart sistemi Büyükşehir Belediyesi tarafından S.S. Öz Adrasan Olimpos Çıralı Tekne ve Yatçılık Deniz Motor Taşıyıcıları Kooperatifine ücretsiz olarak devredildi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, Konyaaltı

İlçesi Topçam Mevkinde bulunan Yeni Balıkçı Barınağı’ndaki 15 tonluk atıksu tankı, 5 tonluk sintine tankı ve 2 tonluk atık yağ tankı, 2 adet pompa istasyonu ile 2 adet Mavi Kart Sistemini de S.S. Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi’ne devretti.

Gemilere online takip

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileri, kurulan tesis ve Mavi Kart sistemi ile bölgede faaliyet gösteren gemi ve teknelerin atıklarının online takip edilebileceğini söyledi. Sisteme göre Mavi Kart Elektronik Atık Takip Sistemi ile ne kadar

atık oluştuğu, hangi kıyı tesisine verildiği, ne şekilde bertaraf edildiği elektronik olarak internet ortamında izlenebilecek.