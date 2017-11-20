Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 11:23

Büyükşehir’den Mavi Kart Uygulaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Balıkçı Barınağı ve Adrasan’da tekne ve yatların sintine ve atıklarını boşaltabileceği Atık Alım Tesisi ve Mavi Kart Sistemi kurdu.

Büyükşehir’den Mavi Kart Uygulaması

20 Kasım 2017 11:23


Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izni ile Yeni Balıkçı Barınağı ve Kumluca İlçesi Adrasan Mahallesi’nde Atık Alım Tesisi ve Mavi Kart Sistemi kurdu. Proje ile gemi, yat ve diğer deniz taşıtlarının sintine, pis su, çöp ve diğer atıklarını bu tesislere boşaltmaları sağlanarak, deniz kirliğinin önlenmesi hedefleniyor.



Kooperatiflere ücretsiz devir


Adrasan Mahallesi’nde kurulan Atık Alım Tesisi’nde bulunan 15 tonluk atık su tankı, 3 tonluk sintine tankı, 1 tonluk atık yağ tankı, 3 adet pompa ve 2 adet kart sistemi Büyükşehir Belediyesi tarafından S.S. Öz Adrasan Olimpos Çıralı Tekne ve Yatçılık Deniz Motor Taşıyıcıları Kooperatifine ücretsiz olarak devredildi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, Konyaaltı


İlçesi Topçam Mevkinde bulunan Yeni Balıkçı Barınağı’ndaki 15 tonluk atıksu tankı, 5 tonluk sintine tankı ve 2 tonluk atık yağ tankı, 2 adet pompa istasyonu ile 2 adet Mavi Kart Sistemini de S.S. Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi’ne devretti.



Gemilere online takip


Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileri, kurulan tesis ve Mavi Kart sistemi ile bölgede faaliyet gösteren gemi ve teknelerin atıklarının online takip edilebileceğini söyledi. Sisteme göre Mavi Kart Elektronik Atık Takip Sistemi ile ne kadar


atık oluştuğu, hangi kıyı tesisine verildiği, ne şekilde bertaraf edildiği elektronik olarak internet ortamında izlenebilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
17
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    20°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç