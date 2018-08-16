Büyükşehir’den mezarlıklara yoğun bakım

Alanya ve çevresinde bulunan yaklaşık 400 mezarlıkta bakım, onarım, temizlik çalışmaları yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlıklar ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda yoğun bir çalışma yaptı. Vatandaşların çok sık ziyaret ettiği ve yoğunluk yaşanan mezarlıklar başta olmak üzere şehir genelindeki mezarlıklarda yıkama, temizlik, ot kesimi, ağaç budaması ve tamiratlar gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu yılda Alanya’da vatandaşların yoğun olduğu bölgelerdeki mezarlıklarda ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirilecek. 20 Ağustos Pazartesi günü yoğun ziyaret akını olan Alanya Merkez, Konaklı, Mahmutlar ve Cikcilli başta olmak üzere birçok mezarlıkta Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ücretsiz olarak 10 bin çiçek dağıtacak.