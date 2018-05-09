Büyükşehir’den mobil kreş uygulaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kreşe çevirdiği mobil araçlarla çocukların ayağına giderek, 2012 ve 2013 doğumlu çocuklara ücretsiz okul öncesi eğitim veriyor. Çocukların eğitimi için her şeyin düşünüldüğü mobil kreş içerisinde faaliyet masaları, kitaplar, oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri, oyun hamurları gibi tüm eğitim araç ve gereçleri bulunuyor. Çocukların zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimlerine uygun olarak tasarlanan iki araç, merkeze uzak mahallelerdeki çocukların ayağına giderek, okul öncesi eğitimle buluşturuyor. Kepez ve Aksu ilçelerinde park eden kreşlerde, okul öncesi öğretmenler ve yardımcı personeller görev yapıyor.

Annelerden mobil kreşe tam not

Bir yandan oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçiren çocuklar, diğer yandan okul öncesi eğitim alıyor. Hafta içi her gün sabah ve öğle olmak üzere iki grup halinde hizmet veren mobil kreşlerde okuma yazma eğitimi verilirken, sanat, oyun, müzik, drama, mutfak ve bilim atölyesi etkinlikleri veriliyor. Çocuklar bu sayede okul öncesi gelişimlerini tamamlıyor.

Çocukların gelişimine büyük katkı veren Mobil Kreşler, aileler içinde çok önemli bir kolaylık sağlıyor.