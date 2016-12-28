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28 Aralık 2016 14:50

Büyükşehir’den modern sergi alanı

Büyükşehir’den modern sergi alanı

28 Aralık 2016 14:50

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İsmet İnönü Kent Meydanı’nda başlattığı el emeği ürünleri sergi alanı çalışmalarını tamamladı. Alanda 85 modern stant kuruldu.
Büyükşehir Belediyesi, daha önce Attalos Heykeli ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki yaya yolunda el sanatlarını satışa sunan esnaf için İsmet İnönü Kent Meydanı’nda modern sergi alanı oluşturdu. Fen İşleri Dairesi Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalarla alana çelik konstrüksiyonlar ile yapılan ve üstü membran örtülü satış stantları kuruldu.

Modern stantlar
Yaklaşık 250 bin liraya mal olan, 275 metrekare alana kurulu sergi alanında, el işi, takı, süs ve hediyelik gibi el sanatlarını satan esnaf için 85 modern stant yer alıyor. Ayrıca ressamlar için de meydandaki yürüyüş alanı üzerinde açık sergi ve çalışma alanı oluşturuldu. Üzeri kapalı modern sergi stantları ile esnaf artık yazın güneşin sıcağında, kışın yağmur altında kalmaktan kurtulacak.



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