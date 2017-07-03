Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 13:42

Büyükşehir’den okullara spor malzemesi yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, okullara spor malzemesi yardımı yaptı.

Büyükşehir’den okullara spor malzemesi yardımı

03 Temmuz 2017 13:42


Türkiye’de ilk olarak Okullar Ligi’ni hayata geçiren, amatör sporculara malzeme yardımı yapan Büyükşehir Belediyesi, okulların spor alt yapısını güçlendirmek için her türlü desteği sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, okullardan gelen basketbol potası, voleybol direği ve diğer spor branşlarıyla ilgili talepleri de karşılıyor.



Geleceğin sporcularına destek


Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bu kapsamda ilçelerde bulunan eğitim kurumlarındaki öğrencileri spora teşvik etmek, eksikliklerini gidermek ve geleceğin sporcularını Antalya’ya kazandırmak amacıyla spor malzemesi yardımı yaptı. 14 ilçede bulunan 41 okulun spor malzemesi ihtiyaçları karşıladı. Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı, Aksu merkez ilçeleri başta olmak üzere Kumluca, Demre, Finike ve Gazipaşa ilçelerindeki okullara, 40 adet basketbol potası, 40 adet voleybol direği, 33 adet hentbol kalesi, yardımında bulunuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:33
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!