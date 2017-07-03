Büyükşehir’den okullara spor malzemesi yardımı

Türkiye’de ilk olarak Okullar Ligi’ni hayata geçiren, amatör sporculara malzeme yardımı yapan Büyükşehir Belediyesi, okulların spor alt yapısını güçlendirmek için her türlü desteği sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, okullardan gelen basketbol potası, voleybol direği ve diğer spor branşlarıyla ilgili talepleri de karşılıyor.

Geleceğin sporcularına destek

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bu kapsamda ilçelerde bulunan eğitim kurumlarındaki öğrencileri spora teşvik etmek, eksikliklerini gidermek ve geleceğin sporcularını Antalya’ya kazandırmak amacıyla spor malzemesi yardımı yaptı. 14 ilçede bulunan 41 okulun spor malzemesi ihtiyaçları karşıladı. Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı, Aksu merkez ilçeleri başta olmak üzere Kumluca, Demre, Finike ve Gazipaşa ilçelerindeki okullara, 40 adet basketbol potası, 40 adet voleybol direği, 33 adet hentbol kalesi, yardımında bulunuldu.