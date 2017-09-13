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13 Eylül 2017 12:47

Büyükşehir’den otopark sorununa mekanik çözüm

Antalya Büyükşehir Belediyesi kentin ilk mekanik katlı otoparkını hayata geçiriyor.

Büyükşehir’den otopark sorununa mekanik çözüm

13 Eylül 2017 12:47


Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın tarihi dokusunun yer aldığı Kaleiçi ve Atatürk Caddesi çevresindeki otopark problemini mekanik katlı otopark projesiyle çözüyor. Haşim İşcan Mahallesi Plaza 2000 binası karşısında, daha önce açık otopark olarak hizmet veren belediyeye ait alan, ANET tarafından yenilenerek 188 aracın park edebileceği modern mekanik katlı otoparka dönüştürülüyor. Çalışma tekniği ile uygun park yeri bulmayı kolaylaştıran, zamandan ve yakıttan tasarruf imkanı sağlayan mekanik katlı otopark ay sonunda hizmet vermeye başlayacak.



Tek araçlık yere 4 araç park edebiliyor


Mekanik katlı otopark, iki katlı liftli ve dört katlı mekanik sistemden oluşuyor. İki katlı sistem genel olarak kısa süreli bırakılacak araçlar için tercih edilecek. Dört katlı sistem ise uzun süreli parklar için kullanılacak. Bu sayede açık otoparkta tek aracın kapladığı alana dikey olarak 2 ya da 4 araç park edebilecek. Araç güvenliğinin en ön planda tutulduğu otoparkta hidrolik tahrik sistemi ile çalışan kaldırma platformları kullanılıyor. Proje yaklaşık 2.5 milyon liraya mal olacak.




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