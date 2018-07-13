Büyükşehir’den sağlık hizmetleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında on binlerce vatandaşa dokunarak hastalara şifa dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, mezarlık hizmetleri ile de takdir topluyor. Sağlık İşleri Daire Başkanı Hatice Kayrakçı, Başkan Menderes Türel’in “Antalya’da kimse kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek” sözleri doğrultusunda, çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kent merkezinden Torosların zirvesindeki tüm vatandaşlarımıza sağlık hizmeti götürüyoruz” dedi.

Hastalara evinde bakılıyor

Evde Sağlık Hizmetleri ile hastalar evlerinde ziyaret ediliyor. Ekonomik yoksunluk içindeki engelli, yaşlı veya yatalak durumda olan vatandaşların ücretsiz muayeneleri ve rutin sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor. Evleri temizlenen, bulaşıkları yıkanan ve ev ihtiyaçları karşılanan hastalara aynı zamanda tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Hastanede müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda ise hasta Hasta Nakil Aracı ile hastaneye götürülüyor.

Çocuklar sağlıkla gülümsüyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Habibler Mahallesi’nde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, çocuklara ücretsiz diş tedavi hizmeti veriyor. Randevu sistemi ile aileleri eşliğinde merkeze gelen çocuklar hem diş sağlığı konusunda bilinçleniyor hem de ücretsiz muayene ve tedavi oluyor. Aynı zamanda ilçelerde de eğitim ve muayene hizmeti veren diş hekimleri, bugüne kadar 102 bin çocuğa ulaştı.

Palyatif Bakım Merkezi

Yaşamı tehdit eden hastalıklarla mücadele eden hastalara ve hasta yakınlarına yönelik tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek veren Kamile Cephanecioğlu Palyatif Bakım Merkezi, Büyükşehir Belediyesi’nin gurur projelerinden. 40 oda ve 80 yatak kapasitesiyle Türkiye’nin en büyüğü olan merkezde yatalak durumdaki hastaların bakım ve tedavisi uzman eller tarafından yapılıyor. Özveriyle, güler yüzle hizmetin verildiği Palyatif Bakım Merkezi ile yatalak hasta ve yakınları artık çaresiz değil.

24 yıllık hasret bitti

Büyükşehir Belediyesi’nin 24 yıllık bir hayali gerçekleştirerek Kızıltoprak Mahallesi’nde hizmete açtığı Şehit Doktor Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi, bölge halkının önemli bir ihtiyacını karşıladı. Merkezde dahiliye, Genel Cerrahi, Çocuk Hastalıkları, Kadın Doğum, KBB, Üroloji ve Radyoloji branşlarında poliklinik hizmetinin yanı sıra sigarayı bırakma ünitesi, obezite ile mücadele ve sağlıklı beslenme birimleri de yer alıyor. Aynı zamanda koruyucu sağlık hizmeti ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) başvuran hastalar için devlet hastaneleri bünyesindeki tüm tetkikler ve tahliller yapılabiliyor.

Kırsala sağlık hizmeti

Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetlerini Antalya merkezi ile sınırlı tutmadı. Kırsal bölgelere de sağlık hizmeti götürdü. Antalya’nın en ucunda Gündoğmuş Köprülü’de, Antalya’nın doğusunda İbradı, Ormana’da, batısında Kaş Sütleğen’de açılan sağlık ocaklarında halka klinik hizmetleri veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz mezarlık hizmetleri ile vatandaşların en üzüntülü gününde yanında oluyor. Taziye çadırı, pide ve ayran dağıtımıyla zor günlerinde Antalyalılara destek veren Büyükşehir Belediyesi, defin işlemlerini de ücretsiz gerçekleştiriyor.